El 35to aniversario del histórico triunfo de Raúl Alfonsín que marcó el regreso de la democracia en Argentina encontrará al PRO y la UCR, los socios de Cambiemos, juntos pero también en veredas distintas. El presidente Mauricio Macri será el único orador de un homenaje a Raúl Ricardo Alfonsín, mañana, con motivo de conmemorarse 35 años de la elección que lo consagrara como primer mandatario de la restauración democrática.



El acto será en la Casa Rosada y ya prometieron su presencia el gobernador de Mendoza y jefe del radicalismo, Alfredo Cornejo, y otros gobernadores de la UCR. Pero los radicales porteños no bajan el acto previsto para hoy donde el principal orador será el diputado nacional, Martín Lousteau, quien es mencionado como el candidato a presidente del espacio para competir contra Macri en las PASO 2019 con la venía del radicalismo institucional y de los radicales rebeldes porteños.



Enmarcado en una muestra de fotos en el Centro Cultural Recoleta, el foco del evento de la UCR porteña será una charla sobre "el desafío de la unidad", en la que participarán Luciana Rached y Tomás Mestre, por la Juventud Radical; el presidente de la UCR Capital, Guillermo de Maya, y Lousteau.



"Entendemos que el radicalismo necesita una figura que lo unifique y creo que Martín Lousteau pueda ser prenda de esa unidad", aseguró De Maya a Clarín.



Desde la UCR Nacional aseguraron que su titular, Alfredo Cornejo, iba a ver si "podía acomodar la agenda para llegar" a la celebración, aunque por las dudas, ya grabó un video para mandar. El lunes sí, confirmó que estará acompañando al Presidente en la inauguración de la exposición sobre el ex presidente en el Museo de la Casa de Gobierno. No ir implicaría mostrar que la interna está socavando la alianza.



En la ceremonia que encabezará Macri, en tanto, se llevará adelante a partir de las 15 en el Museo de la Casa de Gobierno, emplazado en las antiguas galerías de la Aduana de Taylor de la ciudad de Buenos Aires, y durante su transcurso será inaugurada la muestra "Alfonsín por Alfonsín", que se extenderá por dos meses en ese lugar histórico.



Contará con la asistencia del hijo del exlíder radical Ricardo Alfonsín, Margarita Ronco, la secretaria histórica del expresidente, y otros colaboradores, así como dirigentes de la UCR y de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 con el fin de investigar las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.