Ampliado. El presidente Mauricio Macri, en la reunión de gabinete ampliado, en el Centro Cultural Kirchner.

El presidente Mauricio Macri encabezó la reunión de gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en la ciudad de Buenos Aires. Ante su tropa, Mauricio Macri defendió su gestión y realizó un duro análisis sobre la situación del país: "Sin Cambiemos en el Gobierno, esta tormenta hubiese destruido hasta el último cimiento de la Argentina como pasó hace 17 años", aseguró.



Ante unos 800 funcionarios del Ejecutivo -desde ministros hasta coordinadores- y representantes del oficialismo en el Congreso, que se congregaron en la Sala Sinfónica "La Ballena Azul" del CCK, el mandatario indicó que ese escenario de estallido social "no se dio porque hoy tenemos un Gobierno con una convicción clara y que tiene un vínculo muy fuerte con el mundo".



"Nunca en su historia la Argentina ha tenido este nivel de apoyo político de los principales países del mundo", consideró. "Somos como una hoja porque hemos hecho tan pocas cosas de raíz que tenemos una dependencia total del mundo. Y sufrimos cuando el mercado va para un lado y para otro", dijo el jefe del Poder Ejecutivo.



Previo a su discurso, Macri busca motivar a su tropa y poner un poco de efervescencia al CCK con un video filmado especialmente para la ocasión, en el que aseguró que este Gobierno tiene "absolutamente todo para salir adelante".



Tanto optimismo del Presidente acaso se explique a partir de los números que maneja el Gobierno y que, un rato antes, había adelantado el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el que fue su primer discurso tras los cambios en el Gabinete. Sin citar la encuesta a la que aludía, el ministro dijo que "el rumbo del cambio goza de un fuerte respaldo" y que "el 40 por ciento de argentinos hoy sigue diciendo que apoya a este Gobierno", pese a la crisis económica.



Aunque los sondeos del grueso de las consultoras dicen lo contrario, Peña no se quedó ahí y redobló la apuesta: "Hay muchos más que quieren que nos vaya bien, aunque a veces tengan dudas, desconfianza, miedos, necesidades y urgencias", insistió.



Casualidad o no tanto, Macri y Peña coincidieron en la autocrítica que realizaron sobre la marcha del Gobierno. "Cometimos el error de transmitir la convicción de que las mayores dificultades habían pasado o que esta tarea era fácil", dijo el jefe de Gabinete.