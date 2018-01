En el Elíseo. Emmanuel Macrón recibe a Macri. El argentino aseguró que nuestro país trabaja para lograr "una inserción inteligente a un mundo que la recibió con los brazos abiertos", y convocó a las empresas francesas a invertir en el país.

El presidente Mauricio Macri dijo ayer que la concreción del acuerdo Mercosur-Unión Europea significaría una posibilidad para "reducir la pobreza y permitir que mucha gante alcance sus sueños", durante una rueda de prensa en el Elíseo junto a su par francés, Emmanuel Macron, quien mostró su apoyo a la reunión del G-20 que se hará en Buenos Aires en noviembre próximo. Este enfoque de Macri sobre un mercado común lo comparte Macron, sin embargo, el presidente francés dejó claro en el cara a cara que no será tarea fácil cerrar una negociación porque no está dispuesto a desproteger a los productores de ganado bovino de su país.



Francia, mayor productor agrícola y ganadero de Europa, se presenta como el principal escollo para el acuerdo, en especial para proteger a sus campesinos, y cuenta con defender sus intereses en esa negociación, explicó el presidente francés tras haberse reunido durante más de una hora con Macri.



Ambos mandatarios coincidieron en la importancia de ese acuerdo que definieron como una oportunidad para ambas regiones, pero Macron dejó claro que su país no dejará desprotegidos a la filial bovina que definió como "importante" y "de excelencia".



"En el contexto del brexit hay que vigilar en Europa la filial bovina, que sea ayudada en la apertura de los mercados. Tenemos que impedir que se vea desestabilizada por ese acuerdo", dijo el presidente francés.



Macron aseguró que así se lo hará saber a la Comisión Europea (CE), que es quien negocia el acuerdo por parte de Europa y que dará un mandato claro en ese sentido.



Pero se mostró convencido de que los negociadores encontrarán una "vía que contenga los objetivos de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y de la UE y de Francia, en especial en ese sector".



Porque el presidente francés consideró muy positivo para las dos regiones que se concluya "de forma rápida" un acuerdo que permita incrementar los intercambios y acreciente los lazos históricos entre ambas.



Macron expresó su convencimiento de que las explicaciones dadas a su homólogo "levantaron los malentendidos" que podía haber sobre la posición francesa.



Macri no se refirió al tema concreto de la carne, pero sí se pronunció en favor del acuerdo que, dijo, "es una gigantesca oportunidad para ambas regiones" que "no se puede desperdiciar".



El presidente argentino señaló que allanar las relaciones comerciales con la UE acrecentaría las oportunidades en su país y contribuiría a su objetivo gubernamental de reducir la pobreza y de dar nuevas oportunidades de desarrollo a la clase media argentina.



Tras el encuentro en el Elíseo, los dos presidentes, acompañados de sus esposas, cenaron juntos en el restaurante del prestigioso chef Guy Savoy, a orillas del Sena, que tiene tres estrellas en la guía Michelin.



Macri proseguirá hoy su visita en Francia donde el plato fuerte será la reunión que mantendrá con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, centrado en el desafío climático y la preparación de la cumbre Urban 20 que tendrá lugar en Buenos Aires en octubre próximo y que reunirá a los alcaldes de las grandes ciudades de los países



del G-20 (Grupo de los Veinte).



Por la noche, el presidente argentino, gran aficionado al fútbol y expresidente de Boca Juniors, tiene previsto asistir al duelo que medirá en el parisiense Parque de los Príncipes al París Saint-Germain, donde juegan tres argentinos, entre ellos, Ángel Di María, y el Montpellier. El regreso de Macri está previsto para este domingo.