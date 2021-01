El Gobierno de La Pampa resolvió restringir a partir de ayer el horario para la circulación en toda la provincia, redujo la extensión horaria de las actividades gastronómicas y resolvió continuar con la suspensión de los encuentros sociales, a raíz del crecimiento exponencial de casos de coronavirus.



Lo mismo hizo la semana pasada Formosa y lo replicará Corrientes que desde ayer cerró los accesos a la ciudad de Mercedes por una semana, de 23 a 6, y custodiará el santuario del Gaucho Gil, para evitar aglomeraciones y disminuir la circulación en ocasión de la conmemoración del viernes próximo, en momentos que la localidad atraviesa un rebrote de coronavirus.



Y en la provincia de Buenos Aires, hoy se reunirá el gobernador Axel Kicillof con los intendentes de la Costa Atlántica para evaluar qué hacer ante las aglomeraciones, especialmente de jóvenes en las playas, sin distancia social ni barbijos. Y el mayor distrito del país hasta evalúa imponer en territorio bonaerense un "toque de queda sanitario" desde las 22 hasta las 6 de la mañana, espacio donde se frena casi todo.



Con este panorama a flor de piel y los contagios decididamente en alza, el presidente Alberto Fernández advirtió ayer que está presente "el riesgo de que todo vuelva a paralizarse". Traducido, el Jefe de Estado admitió que podría disponer la vuelta a una cuarentena estricta para frenar la segunda ola de coronavirus cuando aún es incipiente la campaña de vacunación.



Alberto volvió a pedir "responsabilidad social" en los cuidados para prevenir nuevos contagios de coronavirus, especialmente a los jóvenes, remarcó que la pandemia aún "no se ha disipado".



"Responsabilidad social quiere decir cuidarnos para cuidar al que tengo al lado porque, si esto no ocurre, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe", expresó el Presidente, al encabezar un acto en Olivos, con el que puso en marcha las primeras 30 obras públicas del año.



Aseguró que "nadie quiere en la Argentina" volver a las restricciones para circular y si bien señaló que su "llamado de atención" estaba dirigido a "todos los argentinos", advirtió que "los datos indican que el mayor problema" aparece en las prácticas y falta de cuidados de "los más jóvenes"



"Jóvenes que no advierten el riesgo que se está viviendo y que necesariamente deben advertirlo; deben entender que son vectores de transmisión del contagio", apuntó el Presidente y aclaró que, aunque "seguramente no sean" quienes "más padecen la enfermedad, son lamentablemente extraordinarios vectores, personas necesarias para contagiar a adultos mayores que la suelen pasar muy mal".



En este sentido, el infectólogo Tomás Orduna, integrante del comité que asesora al Gobierno, dijo que propondría "tomar medidas restrictivas" porque, a la luz de las imágenes que se vieron del fin de semana en la costa atlántica, puede adelantarse "una segunda ola" de coronavirus y "nos va a agarrar muy mal parados". "Hay que tomar medidas restrictivas" para evitar ese tipo de aglomeraciones porque "se venía manejando sólo con la consciencia de cada persona para la transmisión, pero no está funcionando". "Doce mil casos en dos días seguidos nos retrotrae al mes de agosto", aseveró Orduna y aseguró que el aumento de casos lo provocó "la conducta humana", con lo cual "no es un problema del virus".

Sentencia de Cafiero

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo ayer que el Gobierno "tomará todas las medidas de restricción que tenga que tomar" ante el aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas, y aseguró que, por más "antipáticas" que sean las decisiones, la gestión de Alberto Fernández no se deja llevar por "encuestas".

Provincias en la mira

La tendencia decreciente de nuevos casos de coronavirus se detuvo en todo el país y en muchas regiones la curva comenzó a ascender, confirmó ayer la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.



"El descenso sostenido se ha detenido y en muchas provincias vemos un aumento de casos", sostuvo Vizzotti quien presentó un mapa de incidencia de nuevos casos comparando los últimos 15 días de notificaciones con los 15 días previos.



La funcionaria indicó que "Jujuy, Catamarca, La Pampa, la provincia y la ciudad de Buenos Aires y Misiones han aumentado los nuevos casos" mientras que el resto detuvo el descenso.



"Vamos a estar trabajando esta semana con las jurisdicciones para analizar estas tendencias y sobre todo las causas", señaló y añadió que "es muy importante volver a prestar atención en las medidas de cuidado: metro y medio de distancia, lavado de manos, uso de tapabocas y no subestimar ningún síntoma, así como hacer aislamiento en caso de ser un caso confirmado o contacto estrecho".



Finalmente Vizzotti señaló que la mayoría de los nuevos casos se dan en personas jóvenes, que son los que presentan mayor movilidad, "pero ya sabemos que en dos semanas esos casos se trasladan a mayores de 60 que son los que más riesgo tienen de sufrir complicaciones".

En Buenos Aires analizan hasta retroceder de fase

Efecto playa. El infectólogo Tomás Orduna dijo que propondría al Presidente "tomar medidas restrictivas" por los desbordes en la costa atlántica.



El aumento de casos en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el conurbano bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof analiza una serie de medidas que reduzca la circulación de personas. En ese sentido, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que "hay consenso" para tomar nuevas medidas que frenen la curva de crecimiento de los casos de coronavirus, antes de que aumente la ocupación de las camas de terapia intensiva.

Sobre las medidas en evaluación, el funcionario mencionó el ajuste en los medios de transporte, horarios en los que no se van a poder realizar actividades ni públicas ni privadas o límite en lacantidad de personas en distintos lugares.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Salvador Giorgi, dijo, por su parte, que se está evaluando "volver a fases más restrictivas" en la medida en que sigan en aumento los contagios."El sistema de fases sigue vigente en la Provincia. Aquellos municipios que tengan aumento decasos, volverán a fases más restrictivas. Eso se está evaluando en esta semana", aseveró a radio Continental.

Giorgi también habló sobre el control que se realiza en la costa atlántica, y en ese sentido, indicó: "Estamos evaluando un toque de queda después de las 22 para restringir la noche a los jóvenes. Es una posibilidad, pero no la única; es una de las tantas que tenemos para frenar el aumento de casos". Por último, la secretaria de Gestión bonaerense, Leticia Ceriani, señaló la posibilidad de "avanzar en restringir algunas actividades en lugares cerrados" y resaltó que "si este ascenso de casos sigue no hay otra salida que restricciones y retroceder de fase".