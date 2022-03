El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó hoy su "fuerte apoyo" a su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una llamada telefónica seis días después de la invasión rusa en Ucrania, mientras que el embajador ruso en Caracas afirmó que ambos países mantienen la conexión aérea.



"Nicolás Maduro expresó su fuerte apoyo a las acciones clave de Rusia, condenando la actividad desestabilizadora de los Estados Unidos y la OTAN, y enfatizando la importancia de combatir la campaña de mentiras y desinformación lanzada por los países occidentales", informó el Kremlin en un comunicado, tras el llamado entre ambos líderes originado en una "iniciativa de la parte venezolana".



Putin en tanto, "compartió su visión de la situación con respecto a Ucrania" y explicó que los objetivos de la "operación militar especial" eran "proteger a la población civil de Donbass", la zona separatista rusoparlante en el este de Ucrania, así como "la soberanía rusa sobre Crimea, la desmilitarización y desnazificación del Estado ucraniano y la garantía de su condición neutral y no nuclear".



Poco antes del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, Maduro había manifestado su respaldo a Moscú, un aliado clave de su Gobierno, que también es objeto de sanciones de Estados Unidos con el fin de que abandone el poder tras calificar su reelección en 2018 como "fraudulenta".



"Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia, en la defensa de la paz de esa región, en la defensa valiente, ¡todo el apoyo a Rusia!", dijo Maduro tras recibir el pasado 16 de febrero en Caracas al viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, según reportó la agencia de noticias AFP.



En tanto, desde Caracas, el embajador ruso, Serguei Melik-Bagdasarov, precisó hoy que ambos países no debaten la posibilidad de cesar los vuelos directos entre las dos capitales tras el cierre del espacio aéreo a aviones de Moscú emprendidos por varios países, en represalia a la invasión rusa de Ucrania.



"No se habla del cierre de la comunicación aérea Caracas-Moscú-Caracas", dijo el diplomático ruso, citado por la agencia de noticias Sputnik.



La Asociación de Operadores Turísticos de Rusia comunicó ayer que las restricciones del uso del espacio aéreo de la Unión Europea para los aviones rusos obligaron a los operadores turísticos a suspender la venta de viajes a América Latina y el Caribe, en particular a Dominicana, México, Cuba y Venezuela.



La relación ruso-venezolana se remonta a la época del fallecido presidente Hugo Chávez, quien respaldó a Rusia durante la guerra relámpago con Georgia en agosto de 2008 por el control de la región separatista rusoparlante de Osetia del Sur.



Tras el conflicto, Moscú reconoció la independencia de esta provincia y la de Abjasia, otra región georgiana separatista rusoparlante.



Chávez (1999-2013) compró además armas y equipamiento militar ruso por cientos de millones de dólares en medio de una bonanza petrolera que acabó en 2014.



Semanas atrás, ya con la tensión instalada en la frontera con Ucrania, el ministro ruso de Defensa, Serguei Shoigu, asomó un eventual despliegue militar en Venezuela y Cuba, algo que nunca se oficializó.