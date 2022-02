El juez Alberto Lugones fue elegido ayer por unanimidad como presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano que tiene plazo hasta el próximo 15 de abril para reformar su integración tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su primer discurso como titular del Consejo, Lugones hizo referencia a esa situación y advirtió: "De no integrarse el Consejo en esa fecha con esos 20 miembros, no será responsabilidad de este cuerpo el no funcionamiento".

El Consejo designó en su plenario de ayer a Lugones, un aliado del oficialismo, como titular del Consejo, y como vicepresidente al abogado radical Carlos Matterson, de la oposición.

También fueron designadas como presidenta de la Comisión de Selección a la diputada kirchnerista Vanesa Siley; al frente de Reglamentación a la diputada peronista Graciela Camaño, una aliada del gobierno en el Consejo. A su vez, fueron reelectos el abogado Diego Marías, que responde al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al frente de Administración y Financiera, y la senadora del Frente de Todos María Inés Pilatti Vergara en la Comisión de Acusación.

Si bien votó a favor, el diputado del PRO Pablo Tonelli objetó el reparto del poder en el Consejo: "No estoy de acuerdo con la distribución de la presidencia de las comisiones. No reflejan la composición del cuerpo. De todas maneras voy a votar afirmativamente por la consideración personal que les tengo a los concejeros y a quienes fueron elegidos para presidirlas".

------ Epigrafe Inicio ------

Oficialista. Lugones, aliado del oficialismo.

------ Epigrafe Fin ------