Tema clave. El caso Maldonado fue clave en el discurso de Peña. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que el gobierno le pedirá a la ONU colaboración para investigar.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó ayer por la tarde que ‘hoy no hay elementos firmes en la causa que puedan confirmar que se trate de una desaparición forzada‘ la de Santiago Maldonado, y aseveró que ‘todas las hipótesis están abiertas‘.



En su informe ante al Cámara de Diputados, Peña rechazó ‘la politización o las acusaciones sin fundamentos‘ que responsabilizan al Gobierno nacional de la desaparición de Maldonado y sentenció: ‘Quiero ser muy claro en nombre también del presidente Mauricio Macri que somos los primeros interesados que aparezca Santiago Maldonado‘. Peña rechazó ‘el intento político‘ de comparar al Gobierno nacional ‘con la dictadura‘ militar, tras lo cual reclamó ‘prudencia institucional a todos los sectores‘. El funcionario remarcó que si la Justicia ratifica que se trata de una ‘desaparición forzada‘, desde el Gobierno ‘seremos los primeros en ser duros e ir a fondo en la investigación‘.



El ministro coordinador aseguró que “estamos trabajando junto al juez y la fiscal desde el primer momento” para encontrar al joven artesano, desaparecido desde el 1 de agosto en Chubut, cuando participaba de una protesta de la comunidad mapuche reprimida por gendarmes.



Peña pidió “prudencia política” a la oposición y dijo que “todas las hipótesis están abiertas”, pero advirtió que hasta el momento “no hay elementos firmes en la causa que puedan decir que se trata de una desaparición forzada” la de Maldonado.



“Vamos a poder esclarecer este caso o casos que puedan acumularse en nuestra historia, no a través de la politización y las acusaciones sin fundamentos”, advirtió Peña, en respuesta al kirchnerismo.



Por eso, el jefe de Gabinete pidió “prudencia institucional” y reiteró que “no hay hoy elementos concretos para hacer la denuncia, política en muchos casos, de que hay una desaparición forzada”. “Acá no hay que buscar enemigos, ni ideológicos, ni atacar a una fuerza que es una fuerza de la democracia como es la Gendarmería sin que haya elementos en la investigación judicial que lo prueben”, manifestó.



Al ser interpelado por legisladores de la oposición sobre la desaparición del joven, aseguró que “si hay algo concreto que se ha hecho mal, eso se tiene que investigar y se tiene que apartar” al o los responsables, pero remarcó que es necesario “aunar esfuerzos, evitar peleas que nos alejen de la verdad”.



El jefe de Gabinete destacó que si la Justicia ratifica que se trata de una ‘desaparición forzada‘, desde el gobierno serán ‘los primeros en ser duros e ir a fondo en la investigación‘.



‘Respecto a si el Poder Ejecutivo se va a presentar como querellante, lo que sí quedó claro es que el gobierno se ha puesto a disposición de la Justicia‘, dijo Peña ante una consulta del diputado del bloque Justicialista Oscar Romero, y añadió que ‘por prudencia evaluamos no dar un paso más allá, pero sí evaluar la situación día a día‘.



La desaparición de Maldonado monopolizó la mayoría de las preguntas legisladores del Frente para la Victoria, quienes junto a otros legisladores de izquierda, tenían en sus bancas carteles con la foto del artesano desaparecido hace casi un mes en Chubut donde fue visto por última vez tras un operativo de Gendarmería por un corte en la ruta 40. DyN y Télam