El jefe de Gabinete, Juan Manzur, dijo hoy que la provisión de gasoil "se irá normalizando progresivamente a lo largo y a lo ancho de la Argentina" como resultado de las acciones tomadas por el Gobierno, como el aumento del porcentaje de corte de biodiesel, la exención impositiva para la importación del fluido y el inminente arribo de "cinco barcos" regasificadores.



Manzur formuló declaraciones en la Casa Rosada al término de una reunión del gabinete nacional, en la que expresó el "unánime repudio" de sus integrantes a "los hechos de violencia y agresión en las rutas", en referencia a la muerte del transportista Guillermo Jara, perseguido por un grupo de piqueteros autoconvocados en las proximidades de la localidad bonaerense de Daireaux.



Asimismo, explicó la ausencia en el encuentro del ministro de Economía, Martín Guzmán, debido a que "está con una agenda que todos sabemos es muy apretada, trabajando con su equipo y siguiendo las directivas del presidente de la Nación, al igual que otros ministros que por cuestiones de fuerza mayor no pudieron estar con nosotros".



De todos modos, la ausencia de Guzmán no impidió que en la reunión se abordaran temas económicos y, al respecto, Manzur aseveró que el titular de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, "fue muy exhaustivo en su ponencia" al señalar que las medidas recientemente dispuestas por el Banco Central para las importaciones "buscan no detener la producción ni la creación de empleo".



"Hay que seguir privilegiando todo lo que tenga que ver con la producción, seguir agregando valor, privilegiar las exportaciones y la sustitución de importaciones", añadió.



Manzur aclaró que "la provisión de combustibles y fundamentalmente gasoil fue uno de los temas abordados", y al respecto puso de manifiesto que "las cuatro refinerías que hay en la Argentina trabajan al 100% en la producción de gasoil".



"Se está avanzando, hay una aceptación importante con (la suba del tope de) los cortes (de biodiesel) y pensamos que en la primera quincena de julio vamos a estar en lo que se estipuló, en los 12,5%de biodiesel de producción local", señaló.



El 16 de junio se dispuso subir el tope de corte de biodiesel del 5% al 7,5% y, de manera transitoria por 60 días, un 5% adicional, con lo que se completaría el 12,5% mencionado por el jefe de Gabinete.



Al respecto, Manzur indicó que la elevación del corte "representa más de 90.000 metros cúbicos", en tanto cada barco transporta 50.000, por lo que ese aumento es el equivalente a "casi dos barcos más".



En ese orden, también señaló el impacto de la "suspensión temporaria de impuestos a la importación" de gasoil, y que "está en curso para los próximos días el ingreso de cinco barcos más".



En cuanto a las eventuales demoras en la decisión para el arribo de esas embarcaciones, Manzur sostuvo que "si bien la responsabilidad de las importaciones está en la Secretaría de Energía e YPF, no son los únicos actores", ya que "hay privados que tienen una enorme responsabilidad en sus propias estaciones de servicios".



Por tal razón, subrayó, el Gobierno y los privados "están logrando la coordinación absoluta para la provisión".



También hizo referencia a "las asimetrías en los valores" y que "sólo hay que comparar con los países vecinos" para comprobar las diferencias de precios en los combustibles.

Fuente: Télam