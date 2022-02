Horas después de que Alberto Fernández le dijera a su par ruso Vladimir Putin que Argentina tenía que "dejar de tener tanta dependencia de EEUU y del Fondo Monetario Internacional (FMI)", el jefe de Gabinete argentino, Juan Manzur, se reunió con el embajador del país norteamericano en la ciudad de Buenos Aires.

Manzur y Marc Stanley mantuvieron ayer un encuentro en el que, según contó el jefe de los ministros, analizaron las relaciones bilaterales y profundizaron proyectos "en áreas de interés común".

"Un placer reunirme" con el embajador de EEUU en Argentina, "para dialogar sobre el fortalecimiento de los vínculos bilaterales. Tenemos grandes expectativas por seguir profundizando proyectos en áreas de interés común", expresó Manzur en la red social Twitter, en la que aparece una foto de ambos, en la sede de la delegación diplomática en el barrio de Palermo.

Luego del encuentro realizado en la sede de la embajada estadounidense, Stanley insistió en la importancia de seguir "fortaleciendo los lazos entre Argentina y Estados Unidos". "Continuamos fortaleciendo los lazos. Gran encuentro con el jefe de Gabinete para conversar sobre la relación bilateral", sostuvo Stanley.

El encuentro entre Manzur y Stanley se da el día después de que el presidente Alberto Fernández le dijera a Putin en el Kremlin de Moscú que "Argentina tiene que dejar de tener tanta dependencia de EEUU y del FMI", al que ayer se le pagó 365 millones de dólares por intereses, como parte del acuerdo de reestructuración anunciado hace una semana.

En la parte final del encuentro que mantuvieron en Moscú, Fernández destacó que "Argentina vive una situación muy especial, producto de su endeudamiento", y señaló que "la economía depende mucho de la deuda que tiene con el FMI y de la influencia que Estados Unidos tiene en ese organismo".

Los dichos del jefe de Estado, según dejaron trascender fuentes del gobierno de EEUU, no cayeron bien en Washington. Según informaron en la Casa Rosada, la reunión en la embajada estaba pautada de antemano, aunque no se anunció en la agenda que diariamente entregan desde la Jefatura de Gabinete y la calificaron como "protocolar". Resulta muy sugestivo que se produzca luego de ese discurso de Fernández durante su bilateral con Putin. Otra fuente indicó que no se difundió "para no opacar" el viaje de Fernández.