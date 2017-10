El Sistema de Mapas de Riesgo de Cambio Climático, la primera plataforma interactiva online para visualizar cuáles serán a futuro las áreas más afectadas por el calentamiento global en función de las proyecciones meteorológicas pero también de sus condiciones de vulnerabilidad social, fue presentada ayer como una "herramienta indispensable para la planificación estratégica" por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.



Este sitio web que ya está disponible permite generar mapas de riesgo para el futuro cercano (2017-2039) pero también para el lejano (2050-2100), representa para el funcionario un avance en "una de las políticas (públicas a adoptar) sobre el cambio climático, que es la adaptación".



Durante el acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Bergman .



aseguró que este recurso permitirá que "los planificadores, ya sea a nivel del gobierno o provincial o local" puedan proyectar a futuro tanto políticas públicas de largo plazo como "las obras de infraestructura" requeridas para una mejor adaptación al cambio climático, "un fenómeno que vino para quedarse". "Nosotros tenemos que mitigar el efecto del calentamiento global cambiando nuestras prácticas, como nuestra matriz energética del transporte, pero hasta que eso tenga un efecto de reversión hay que adaptarse a este impacto", agregó.



Los mapas son elaborados por el propio usuario a partir de la interrelación entre dos variables seleccionadas entre el abanico de indicadores de cambio climático -tales como número de noches tropicales, precipitaciones anuales, número de días con ola de calor, con heladas o secos-, y de vulnerabilidad social -como tasa de mortalidad infantil, porcentaje de hogares sin agua potable, cloaca o hacinados-.



Los datos que reflejan las amenazas del cambio climático fueron producidos por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras que los relacionados con vulnerabilidad social se desprenden de los últimos dos censos nacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sobre condiciones sociales, habitacionales y económicas. Bergman advirtió que a los mapas generados con el SIMARCC "no hay que confudirlos con los mapas de meteorología" porque lo que se representa no es el pronóstico del tiempo, sino "las proyecciones de cómo el cambio climático está impactando en nuestro territorio y en su población".



Esta información permitirá que "cuando construimos una ruta o un puente no se lo lleve el agua" y efectivamente "no se inunden más poblaciones que hoy se inundan".



Por su parte, el subsecretario de Políticas Públicas Ambientales, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, explicó que la plataforma permitirá acceder a escenarios de riesgo climático para todo el territorio argentino, con información detallada a nivel de los departamentos que conforman las diferentes provincias: "la situación geográfica y condiciones naturales de cada una de las regiones del país" por un lado, y "las actividades humanas que ocurren en cada territorio", por otro. "Por ejemplo, en una región donde está previsto que aumente la frecuencia y la intensidad de lluvias, el desarrollo urbano debe ser pensado evitando las zonas bajas porque esto aumentaría el riesgo de inundaciones", ejemplificó Moreno a Télam.

Todas las voces. Bergman destacó que la plataforma se elaboró tras un diálogo interjurisdiccional, interministerial e intersectorial.

