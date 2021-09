El Municipio de General Pueyrredón informó que no se registró ningún paciente nuevo en tratamiento por coronavirus en Mar del Plata y el resto del distrito, lo que representa el primer día sin casos reportados en más de 14 meses.



Según el parte diario emitido por la Secretaría de Salud comunal, "no se registraron nuevas personas en tratamiento por Covid-19, con muestras procesadas del 24 al 26 de septiembre", ni se informaron nuevos fallecimientos.



De este modo, si bien 349 pacientes continúan bajo tratamiento en el distrito, es la primera vez desde el domingo 5 de julio de 2020 en que no se reportaron nuevos contagios, de acuerdo al Sistema Integrado de Información Sanitaria.



El Municipio informó a su vez que otras 14 personas "están recuperadas y recibieron el alta por protocolo". Entre las personas bajo tratamiento, sólo una permanecía internada en terapia intensiva, según el último parte, y contaba con asistencia respiratoria mecánica.



Desde el inicio de la pandemia, 83.210 casos de coronavirus fueron confirmados en Mar del Plata y el resto del partido: 2.667 de ellos fallecieron, mientras que 80.194 se recuperaron de la enfermedad.



Tras el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia en marzo de 2020, durante cuatro meses el cuadro sanitario de la ciudad osciló entre registros mínimos de casos diarios y días sin ningún contagio.



Pero, a partir del lunes 6 de julio de 2020, se detectaron un brote en un geriátrico y en un Hospital de Pami, y desde entonces los casos se multiplicaron.



El 8 de julio de 2020, los casos nuevos alcanzaron por primera vez las dos cifras, y desde entonces treparon hasta llegar al pico de la primera ola, con 477 nuevos contagios el 25 de septiembre, lo que exigió al límite al sistema sanitario local.



El 21 de mayo de 2021, durante la segunda ola, se reportó la cifra más alta de casos nuevos en toda la pandemia, con 491 nuevos pacientes, pero desde los primeros días de junio se ha registrado un descenso continuo semana a semana, hasta alcanzar la primera jornada sin nuevos contagios reportados.

Fuente: Télam