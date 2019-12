Este sábado, el presidente Alberto Fernández y Diego Maradona mantuvieron una comunicación telefónica. El propio DT de Gimnasia fue quien contó la novedad en las redes.

“Hoy tuve el placer de hablar por teléfono con el presidente Alberto Fernández. Él cuenta con el apoyo de todo el pueblo argentino, y tiene cero soberbia”, escribió.

El exfutbolista indicó además que, Fernández y “la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner saben que nuestra lucha hoy no es por los dólares sino por el pan”.

Tras la asunción del Mandatario, Maradona había asegurado en una entrevista que quiso hablar con el flamante Presidente, pero que no le contestó. "Lo llamé y no me atendió. Sí hablé con Kicillof. ¡Alberto, te estoy llamando!", vociferó.

En sus redes sociales, "El Diego" ya había felicitado tanto a Alberto Fernández como Cristina Kirchner por su asunción como Presidente y vicepresidente, respectivamente.