A semanas de iniciar su tarea como director técnico del equipo Dorados de Sinaloa, en México, Diego Armando Maradona sorprendió al señalar que estaría dispuesto a integrar una fórmula presidencial con la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner y enfrentar al actual mandatario, Mauricio Macri, en las elecciones de 2019.

En una entrevista concedida a Clarín, Maradona comentó que “a mí Fidel -Castro- me dijo que tenía que dedicarme a la política. Y yo iría con ella, con Cristina”. “Veo a la gente sufrir, veo a la gente que no puede llegar a fin de mes. ¿Cuánto más van a robar?”, acusó Diego, para posteriormente agregar: “Nos están choreando, Macri puso a todos sus amigos”.

Señaló también que “es algo que me llena de pena. Mis hermanas no pueden llegar a fin de mes. Pero la luchan, trabajan. Y bueno, me da mucha bronca ver un país que era estable y de repente se derrumbó todo como quien tira un muñeco de nieve”.

Y agregó que “yo digo que si Argentina no explotó todavía es porque Dios no quiere o porque tenemos un Papa argentino -por Francisco-. Esto es -Fernando- De la Rúa y medio. Lo que está haciendo Macri es De la Rúa y medio. Y sin embargo preguntás hoy y te dicen ‘¿para qué mierda lo voté a este hijo de p...?’ Ya está, ya lo votaste, hermano, bancátelo. El tema va a ser cuando venga una nueva fuerza, porque Macri no va a ganar. Y esa nueva fuerza empiece a descubrir todos los chanchullos de Macri y compañía”, sostuvo finalmente Diego.