Desde que Mauricio Macri habilitó al Congreso a debatir la legalización del aborto, todos los días se conocen nuevas posiciones a favor y en contra de la iniciativa. Esta vez fue el turno del diputado provincial Marcos Di Palma, quien a la salida de la Legislatura bonaerense, donde la gobernadora María Eugenia Vidal dio inicio a las sesiones ordinarias, se pronunció en contra del proyecto en términos cuestionables.

El ex piloto aclaró que está de acuerdo con la práctica del aborto "cuando hay una violación y una mujer queda embarazada", pero a su vez planteó: "Si a los chicos les vamos a enseñar 'culeen tranquilos, dejen embarazada a todo el mundo que después vas con una aspiradora y te lo saco', me parece que es algo ilógico".

"Hay que enseñarles a los chicos a que culeen bien, a que se pongan condones, forros, como le quieran llamar los pibes ahora. Aunque no te puedo andar diciendo condón porque por ahí un pibe no sabe lo que es un condón, se tiene que poner un forro o un capuchoncito…", expresó el legislador de Unidad Ciudadana.

Y agregó: "Si es 'vamos, tenemos relaciones sexuales, quedamos embarazados y nos hacemos un aborto', me parece algo realmente muy fuerte".

"Estoy a favor de la vida", dijo Di Palma y remarcó: "Si una mujer dice 'vino un tipo, me violo y no lo quería ni ver', totalmente de acuerdo en esa parte. Pero ir, hacer una vida y después tirarla como si nada no estoy para nada de acuerdo".