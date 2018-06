En uno de los días más complicados para el gobierno nacional, con la oposición unida en el Congreso para frenar uno de los pilares económicos del oficialismo, el jefe de gabinete Marcos Peña reivindicó el rumbo económico y político, y descartó presiones del FMI para ajustar.





En diálogo con el programa de Silvia Mercado en Crónica HD, Peña reiteró las críticas al proyecto aprobado en el Senado y remarcó la promesa de mejora económica. "Creemos que es una ley que no respetaba la Constitución. Ya lo dijeron la mitad de los gobernadores, no era una facultad del Congreso fijar una política tarifaria. También era una ley profundamente antifederal, que atentaba contra la posibilidad de ir equilibrando, como estamos haciendo, el sistema tarifario en todas las provincias", arrancó el jefe de gabinete nacional sobre el tema más importante del día.





Para el hombre de mayor confianza del presidente Mauricio Macri, el peronismo "cuando se junta, da una imagen un poco como esos Frankenstein que juntan cosas diversas, que todos vienen de gobernar juntos en las últimas décadas, y cuyo rostro termina siendo el de Cristina Kirchner, indefectiblemente". "Creo que parte del problema es cuando se analiza desde ellos mismos la idea de una derrota o de un golpe polítco al gobierno. Para nosotros eso los aleja de la gente y de la posibilidad de volver al poder", disparó contra la oposición.





Pese a eso, aclaró que "tenemos un respeto por Pichetto, por los gobernadores, por todos los sectores de la oposición". Y aseguró que "no es un día difícil para nosotros, es un día de trabajo como cualquier otro".





Respecto del costo político del veto, el jefe de gabinete consideró que es parte de "asumir la responsabilidad y lo que hay que hacer. Entendemos que hay muchos argentinos que están enojados, o tristes, o con miedo. Ahora, la lectura lineal de que hay que ofrecerles cualquier cosa con demagogia para que quieran volver al pasado es subestimar a los votantes. La Argentina está más madura que eso. Hay un valor en los dirigentes que salen a decir la verdad".





El diálogo con el Fondo





Consultado sobre su pronóstico de una mejora económica en el segundo semestre, Peña apeló a la cautela: "No sé si el segundo semestre, pero estamos convencidos de que el futuro va a ser mejor para la Argentina. En el medio pasan cosas en el mundo, como el cambio de política monetaria de Estados Unidos, o la sequía que tuvimos, y eso genera inestabilidades. Pero podemos tomar las decisiones necesarias para cuidar el crecimiento, como acudir al FMI".





En ese sentido, aseguró que "lo que nos están reclamando tanto el Fondo como los acreedores es una mayor velocidad por el contexto internacional y por las dudas que generan ciertos sectores de la oposición de no comprensión del camino".

Interrogado por Silvia Mercado sobre la sensación de un gabinete "cerrado", Peña sostuvo que "somos un gobierno en minoría, que sacó casi todas sus leyes con aportes de la oposición. Entiendo que algunos lo perciban así, pero tiene que ver con que estamos convencidos del camino, que no es nuestro, sino que lo indicaron todos los argentinos cuando nos pusieron acá, y nos siguen diciendo que no aflojemos. Ahora, si lo que quieren es ver que digamos que no se puede, que no lo vamos a lograr, eso no se lo vamos a dar. El cambio no se negocia".