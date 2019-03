De cara a las próximas elecciones presidenciales, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, mostró la confianza que tiene en que Mauricio Macri va a ser reelecto y advirtió que si gana Cristina Kirchner “sería un fracaso de la Argentina”.

“Sería un fracaso de la Argentina pero eso no va a ocurrir, estoy convencido. Alguno va a susurrar en el oído ‘viste que no había cambio’, ‘volvé a esto que tenías que es lo mejor a lo que podés aspirar’. Y frente a ese susurro van a recibir un grito de rebeldía de decirle ‘no vamos a volver atrás, no vamos a aflojar en este camino del cambio'”, manifestó en diálogo con Clarín y La Nación.

En cuanto al actual mandatario y su continuidad en el Gobierno, manifestó: “Más allá de estar convencido de que una elección es un hecho que ocurre el día de la elección y es un acto soberano de los votantes, que son los protagonistas de esta discusión, estoy convencido de que Macri va a ganar la reelección porque representa e interpreta una demanda mayoritaria de cambio, que es más profunda que las cuestiones que se mencionan”.

Con respecto a la volatilidad del dólar, Marcos Peña afirmó que “hay que aprender a vivir con un tipo de cambio flotante”, y analizó qué falta para controlar la inflación: “Consolidar este camino hacía el equilibrio fiscal y por eso, para mí, estamos mucho mejor que en 2015 en la lucha”.

También analizó que hay tres perfiles en la sociedad. Uno que “sigue adhiriendo al kirchnerismo y que ve todo lo que ha pasado como un retroceso”, otro que “siente que, más allá de las dificultades” el Gobierno “honra los valores del cambio” y un tercero que “tiene más dudas y más peso en la cuestión de su metro cuadrado y su bolsillo”.

A su vez, se manifestó acerca de la posible candidatura del exministro de Economía Roberto Lavagna: “Nosotros lo que tenemos claro es que hay dos expresiones políticas con liderazgos claros y una organización política acorde que van a ir a esa elección. Si surge una tercera alternativa, se verá en función de qué organización política lo hace, qué ideas expresan y quién lo lidera”.

Y consideró que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal “tiene un compromiso y un coraje que siempre nos conmueve y nos inspira para seguir dando la pelea en la provincia de Buenos Aires”.