La alianza Cambiemos, que gobierna Argentina, cerró sus listas para la ciudad y la provincia de Buenos Aires bajo el comando del jefe de Gabinete Marcos Peña, que dejó al candidato a la vicepresidencia, Miguel Pichetto, sin nada. La diputada nacional Elisa Carrió logró imponer a Mario Quintana como senador suplente de Martín Lousteau, quien se contrarió con la decisión.



Se trata de los principales distritos para Cambiemos, donde podría quedarse con más de 20 diputados nacionales y los dos senadores.



El exembajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, se molestó con la elección de Mario Quintana, con quien no lo unen demasiadas coincidencias y se preguntó qué ocurriría si deja su banca en la Cámara Alta. Sus argumentos no convencieron a Peña que actuó en tándem con Carrió. Igual Lousteau se va satisfecho: además de la senaduría se quedó una diputación y tres escaños en el parlamento capitalino.



En provincia encabezará la lista de diputados nacionales Cristian Ritondo y tanto él como Emilio Monzó tuvieron un buen cierre. El titular de la Cámara de Diputados ubicó a Silvia Lospenatto y a Sebastián García de Luca. Peña también impuso a la radical Karina Banfi. Además estará enlistada Camila Crescimbeni, un cuadro de Piter Robledo y Marcos.



El diputado y tuitstar Waldo Wolff también será de la partida, al igual que Eduardo Amadeo. María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once también integrará la nómina.