En una jornada complicada con un dólar que superó los $34 pesos, María Eugenia Vidal aseguró en una entrevista concedida a Luis Novaresio que todo el equipo económico de Cambiemos está trabajando para revertir la situación.

Metiéndose de lleno en una coyuntura a la que calificó como "angustiante", la gobernadora bonaerense confesó que la corrida cambiaria tendrá consecuencias en la inflación y se vendrán "tiempos difíciles". Igualmente, destacó que "empieza a ver algunas señales de que va a haber trabajo".

En medio de la polémica y la incertidumbre alrededor de las divisas, la funcionaria dijo que "no compra dólares" y explicó una situación personal: "Yo vendí mi casa, la vendí en dólares y después tengo una cuenta en pesos".

Además, Vidal aseguró que no existe un blindaje mediático que proteja las medidas del gobierno: "No sé a qué se refiere. Siempre doy la cara en las buenas y en las malas. Me suena a "manual ideológico". Yo escuché dos cosas desde que asumió Mauricio Macri: que gobierna para los ricos y que iba a terminar con los planes sociales en Argentina".

"Es la primera vez en 30 años que veo empresarios presos. Empezando por el primo del presidente. Hay mucho discurso instalado en que cree una parte del país. Pero la situación es más compleja que eso. Tenemos que enfrentar esa situación histórica de gastar más de lo que tenemos", sostuvo frente al periodista.

Cuando Novaresio le preguntó sobre la situación de los maestros en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora fue determinante: "Nuestra oferta concreta es 20.7%. Y tiene en cuenta el último índice del inflación del Indec".

Y agregó: "No sería responsable si me junto con un líder sindical de los docentes. Porque yo no sé cuál va a ser la recaudación de diciembre. No quiero mentir. Soy obsesiva del valor de la palabra. (...) Los gremios no pueden decir que no cumplimos con nuestra palabra. No pueden decir que les mentí".