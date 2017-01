Tal como hizo Ricardo Darín (60) el lunes, Mario Pergolini (52) también criticó la actualidad del gobierno de Mauricio Macri y tildó a Cambiemos de "tomar decisiones infantiles, a veces ridículas, a prueba y error". "Y eso es algo complicado, porque 'el error', cuando le pifian, somos nosotros", aseguró el periodista, locutor y empresario en diálogo con Jonatan Viale, en su programa de Radio La Red.

"Creo que todos coincidimos en algo: que pensábamos que íbamos a estar un poco mejor por promesas de optimización a muy corto plazo. Tres, después seis meses, ahora un año...", siguió Pergolini, quien contó que en un principio había decidido tomarse un "tiempo" para evaluar al gobierno. Lo mismo había manifestado Darín públicamente y en varias oportunidades. Pero, transcurrido el tiempo, parece que ahora su paciencia se terminó.

Además de apuntar de lleno hacia la toma "de decisiones infantiles", se metió en la economía: "Se siente mucho en el bolsillo, en la animosidad social. Creo que no han tomado decisiones claras y se meten en discusiones estúpidas". Sobre esas "estúpidas" discusiones, se refirió a "la falta de viveza" por cambiar el feriado del 24 de marzo, por ejemplo, o "decir que iban a bajar el presupuesto a los científicos". "¿Es necesario cambiar el feriado del 24 de marzo? ¿Es necesario plantear esta discusión estúpida? ¿En serio agarraron un micrófono para decir que iban a bajar el presupuesto a los científicos? Hay cosas que no hay que tocarlas... Estas discusiones que son totalmente evitables... Les falta timing, hasta te diría que les falta viveza", completó el empresario. Y continuó: "Tampoco coincido en que dicen que como la otra (SIC, por Cristina Kirchner) no daba conferencia de prensa, ellos sí y se es transparente... No se puede decir cualquier cosa".

Sobre la diferencia en hacer negocios en esta etapa y en la del kirchnerismo, afirmó que siempre se "ha movido en el entretenimiento o tecnología (...) Entonces siempre trabajé más para afuera de Argentina". "Cuando se me complicaban las cosas acá, en la productora teníamos España, Chile, Francia en donde salíamos a trabajar, porque vendíamos algo que era exportable. A veces no dependo mucho de la coyuntura nacional. Pero siempre es complicado, cuando sos una persona expuesta en medios la economía o los impuestos son una forma de apretarte o buscarte cosas. Si estás expuesto, e intentás hacer algo acá, siempre es algo complicado", concluyó al respecto.

Fuente: Clarín