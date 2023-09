Ramiro Marra aseguró que, en caso de que Javier Milei llegue al Gobierno, él promoverá el cierre de la señal de TV estatal por cable para niños Pakapaka. "Mi mamá me dijo que bajan tendencia ideológica", explicó, risueño el libertario, los motivos.

El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los laderos de Javier Milei en La Libertad Avanza. En una entrevista con el canal IP, y con una explicación insólita, se mostró en contra de la continuidad de la señal infantil que es parte de los medios del Estado nacional.

"¿Pakapaka?", se preguntó Marra cuando le consultaron sobre el canal para niños. Tras algunos segundos en los que demostró no tener conocimiento directo de su contenido, se despachó con una propuesta impiadosa.

"¿Pakapaka es el dibujito animado que baja ideología?", comentó con una pizca de sarcasmo y algo confundido con Zamba, que surgió en esa emisora. "¡Ah! ¿Es un canal, Pakapaka?", se hizo el desentendido.

"¿Y bajan ideología establecida sobre historia y eso?", siguió. Y se descolgó con una acotación hilarante: "No sé, mi mamá, que es profesora de historia, me dijo. Yo no lo miro, no tengo hijos chiquitos... Mi mamá es profesora de Historia y me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas. Es profesora de Historia, imagínense que es una señora grande".

El canal fue lanzado en septiembre de 2010, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. Ya contaba con antecedentes dentro de la señal Encuentro, otro canal público, pero fue entonces que apareció como una señal propia. Está incluido en la Televisión Digital Abierta (TDA) y en los principales cableoperadores.

El gobierno de Mauricio Macri mantuvo su existencia, aunque lo traspasó del Ministerio de Educación al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, bajo la conducción de Hernán Lombardi.

Uno de sus hits es Zamba, el dibujito de un niño que va a la escuela primaria y hace viajes al pasado en los que repasa la historia, incluso con sus "lados B". Esa animación es la que confundió a Marra con el canal.

Su comentario dio lugar a un ida y vuelta con la entrevistadora.

-Me dicen que cuentan la historia de una forma particular -reafirmó Marra.

-Como cualquier libro de Historia, ¿no? -le dijo la periodista Mariana Verón.

-Sí, puede ser. Estás diciendo lo mismo que dijo mi mamá. Pero una cosa es hacerlo de forma privada y otra de forma pública y con los impuestos.

“Todos están en su derecho de contar su historia, ¿estamos de acuerdo? Que no lo hagan con mis impuestos”, reforzó Marra.

Consultado sobre si cerrarían la señal, sostuvo: “Por supuesto. O lo venderíamos. Si es rentable, seguro alguien lo va a pagar”.

Qué haría Ramiro Marra con la TV Pública

Después le preguntaron por la TV Pública, a lo que dio una respuesta similar.

“Seguramente también puede ser una alternativa de financiamiento para bajar la pobreza en la Argentina”, contestó el postulante a jefe de Gobierno porteño.

“Si vendés un medio público te entra plata, esa plata la podés invertir en educación y en salud y baja la calid... y mejora la calidad de vida de la gente. Prefiero que haya más escuelas y menos televisión pública”, expresó Marra, con amague de furcio en el camino.

Entonces hubo un nuevo entredicho con la periodista.

-¿Vos crees que por cerrar la TV Pública, cuántas escuelas...? -no llegó a preguntar Verón.

-¿Vos viste lo que es el edificio? ¿Sabés lo que vale hacer una torre ahí? Me imagino una torre de cien metros... pfff. Está re bien ubicado ATC -resopló, entusiasmado, Marra.

“Sería un re negocio... para los chicos que no tienen dónde tener vacantes”, continuó envalentonado y calculando rentabilidad.