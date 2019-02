El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) ordenó este jueves la detención de Martín Báez, el mayor de los hijos varones de Lázaro Báez, por haber movido más de 5 millones de dólares pese a estar inhibido. La prisión preventiva le fue dictada por violar medidas cautelares impuestas en el marco de este expediente en el que junto a sus tres hermanos y a su padre, se encuentra procesado por lavado de dinero.

Martín Báez llegó este jueves a Buenos Aires y se presentó en Comodoro Py minutos antes de las 8, luego de la intimación que le había enviado el Tribunal tras su ausencia en el reinicio del juicio. El fiscal ante el Tribunal, Abel Córdoba, había requerido la detención del hijo de Lázaro Báez, al detectar movimientos de dinero por 5 millones de dólares en el marco de medidas cautelares impuestas para Martín Báez.

La información que lo complica está vinculada a una serie de cuentas radicadas en el exterior. El hijo del empresario K cuenta con un embargo de 600 millones de dólares y, pese a la medida, operó "con la articulación y ejecución remota de complejas y millonarias maniobras", planteó el fiscal Córdoba.

La maniobra se conoció a raíz de un informe de la UIF que conduce Mariano Federici, en el que detectó que había 3.050.918 de euros en la cuenta 590201 del Banco CBH LTD de Bahamas, fondos que ya fueron bloqueados. La cuenta bancaria correspondería a la firma Eastern Shoreline Limi cuyos beneficiarios finales eran los cuatro hijos de Báez: Martín, Luciana, Leandro y Melina Báez. Esos fondos provenían de la firma Kinski SA.

El 25 de febrero de 2015, Martín Báez suscribió en representación de la empresa Kinski la apertura de la cuenta 579484 en el Banco CBH LDT de Bahamas. A los pocos meses, esa cuenta recibió del Banco Safra Sarasin la suma de 10.399.975 de dólares de la cuenta 608663, cuya titularidad era de la Foundation Kinsky, cuyos beneficiarios eran los cuatro hijos de Báez.

Luego, a fines de 2015 y por gestiones de Ahmad Strachan y y Úrsula Rolle, se abrió en el Banco CBH LTD de Bahamas la cuenta 590201 a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited, creada en el mismo país.

El informe de inteligencia financiera indica que el beneficiario de dicha cuenta es Artincom International Trading Corp, sociedad creada en la República de Islas Marshall. Es en esta última cuenta donde se enviaron más de 10 millones de dólares que previamente estaban depositados en la cuenta de Kinski S.A.

En ese mismo banco se creó una subcuenta (Nº 590207) y allí, según mencionó el fiscal Córdoba, se registraron movimientos en dólares hasta el 2 de agosto pasado y de euros hasta julio.La Justicia detectó que en el caso de las dos cuentas últimas registradas en el CBH LTD de Bahamas figura Martín Báez como "beneficial owner".

En este contexto, la UIF señaló que el año pasado se movieron un total de 3.991.037 de euros. Por eso, la fiscalía consideró que en el transcurso se fugaron unos 5,5 millones de dólares de los más de 10 iniciales.

El empresario K y sus hijos están acusados de maniobras de lavado de activos por U$S 60 millones y por ello el juez que llevó la causa, Sebastián Casanello les impuso a cada uno un embargo de U$S 600 millones. Con esta medida y las inhibiciones de bienes, Martín Báez no podía mover dinero como informó que sí lo hizo la UIF.