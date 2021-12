El ex intendente de Quilmes y diputado provincial electo por Juntos en Buenos Aires, Martiniano Molina, confirmó este miércoles que dio positivo en coronavirus, razón por la cual no podrá estar presente mañana en la jura para asumir su banca en la HCD de la provincia. El político le confirmó a Infobae que no está vacunado y comentó sus razones. “Es una postura personal. Vengo de una familia con mi madre bioquímica-homeópata”, comentó a este medio.

“Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid Positivo”, expresó a través de su cuenta personal en Twitter. A continuación, Molina agregó: “Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud”.

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tiene pautada en su agenda del jueves, a partir de las 15, la asunción y jura de nuevos diputados y diputadas que accedieron a sus plazas en las últimas elecciones legislativas realizadas el pasado 14 de noviembre. Fue allí cuando el ex intendente de Quilmes accedió a su banca como diputado provincial.

Justamente el dato polémico alrededor de la noticia que comunicó el propio Molina es que no se vacunó en el marco de la campaña nacional que ya lleva un total de 70.495.651 aplicaciones, según el Monitor Público de Vacunación dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

En diálogo con este medio, Molina sostuvo: “Elegí no vacunarme. No tengo enfermedades prevalecientes ni tuve situaciones graves de salud. Soy joven, sano. Después de transitar esto, voy a hacerme los estudios pertinentes para saber cómo quedo en términos de inmunidad por si volviera a suceder”. “De acuerdo a las charlas que tenga con los médicos, y lo que me digan que debiera hacer para estar cubierto, no descarto vacunarme en algún momento”, insistió.

Según datos oficiales, hasta este miércoles 8 de diciembre, 37.124.922 personas iniciaron su esquema de vacunación en el país, en tanto que 30.708.398 completaron el esquema. A su vez, en el territorio nacional se distribuyeron un total de 87.939.030 dosis.

Molina, en tanto, se encargó de aclarar que no está en contra de la campaña de vacunación: “Jamás milité la antivacuna. Ni lo voy a hacer. En tal caso nos dicen un montón de cosas con certeza que después quizás no son tales”.

Tras ganar la interna de Juntos en las PASO, el político se presentó en las legislativas pasadas como primer candidato a diputado provincial en la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. El pasado 14 de noviembre, además, el oficialismo de la intendenta Mayra Mendoza (Frente de Todos) logró revertir la derrota registrada en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

El mes pasado, en una entrevista otorgada a Radio Rivadavia, también había fundamentado su decisión de no vacunarse. “No es solamente la economía. Es una pésima gestión en todos los ámbitos. Uno mira lo que pasó en salud, por ejemplo, con los funcionarios adelantándose en la cola, realmente lamentable. No me vacuné ni me voy a vacunar hasta que se vacune el último argentino. Lo siento así”, sostuvo de manera crítica hacia el gobierno provincial y nacional.

A continuación, agregó: “Tengo 49 años y cuando decidí meterme en política fue porque estoy convencido de que se pueden hacer las cosas mejor”.

El diputado nacional electo por la Capital Federal, Javier Milei, supo ser otro protagonista de una polémica a nivel nacional debido a que había decidido no vacunarse en la previa a las últimas elecciones. A pesar de aquella decisión, semanas atrás confirmó que recibió las dos dosis de vacunas Sinopharm, pese a que justamente durante la campaña electoral que lo llevó a ganar una banca por la agrupación La Libertad Avanza había planteado su negativa a ser inmunizado contra el virus del COVID-19.