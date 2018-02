Hugo Moyano vuelve a perder dirigentes de peso para la marcha convocada para el próximo miércoles en repudio de las políticas económicas del Gobierno. A la división interna que existe dentro de la CGT que derivó en el rechazo de muchos gremios a marchar se le suma ahora la dirigencia del PJ a nivel nacional y también en la ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, tanto los gobernadores peronistas del justicialismo nacional como el titular del PJ porteño, Víctor Santamaría, argumentaron que la movilización no favorece a la "unidad del partido" sino que representa "un tema personal de Camioneros". Otro de los factores radica en la necesidad de hacer una diferencia con grupos kirchneristas que ya adelantaron que se movilizarán junto al referente del gremio de Camioneros.

Desde el entorno del referente gremial aseguran que la medida de fuerza, prevista para el miércoles y con epicentro en la avenida 9 de Julio, será multitudinaria, aunque desde hace semanas la convocatoria quedó reducida a las dos CTA, ATE, Hebe de Bonafini, organizaciones sociales e intendentes bonaerenses por afuera de la estructura partidaria del justicialismo.

El presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja

Los triunviros de la CGT Carlos Acuña y Héctor Daer, y el referente de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, anunciaron que no participarán de la movilización. Tampoco lo harán Roberto Fernández (UTA), Armando Cavallieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez, (UPCN), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación), Héctor Laplace (Mineros) y Noe Ruiz (Modelos).

Por otro lado, para el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la del miércoles "es una marcha que tiene como principal impulsor un tema personal de un dirigente sindical que entiende que no tiene que ser igual que cualquier otro ciudadano frente a la Justicia". "Si tiene tranquilidad con respecto a este tema no hay de qué preocuparse, porque a diferencia de lo que ocurría en el pasado, en esta Argentina de hoy no se persigue a nadie", advirtió esta mañana en declaraciones a radio La Red.

En el mismo sentido se manifestó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca: "Algunos tienen miedo de dar respuestas en el marco institucional ante un reclamo de la Justicia".