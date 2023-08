Unos 110 vuelos se encuentran afectados en los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza por el intenso temporal que se desató entre anoche y esta mañana sobre la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, informaron fuentes aeroportuarias a Télam.



Entre las dos estaciones aéreas hay 93 vuelos demorados, 27 debieron ser cancelados y siete desviados a aeropuertos de alternativa a raíz de la imposibilidad de aterrizar por las condiciones meteorológicas adversas.



En todos los casos, las afectaciones son como consecuencia de la actividad eléctrica sobre los aeropuertos, que obliga a suspender todo tipo de tarea en pista, por lo que no se pueden realizar los servicios de rampa, como asistencia a las aeronaves, retiro y recepción de equipajes.



La actividad eléctrica se dio con mayor intensidad en el Aeroparque Jorge Newbery, que esta tarde continuaba sin autorizar actividad en rampa y con menor intensidad e intermitencias en Ezeiza.



El temporal se abatió sobre todo durante la madrugada, entre las 2 y las 4 de hoy, lapso durante el cual, con intermitencias, no hubo movimientos en las pistas, y esto derivó, sobre todo, en las demoras que por efecto dominó se trasladan a lo largo del día.



En el Aeroparque Jorge Newbery, 63 vuelos se encuentran demorados, 22 fueron cancelados y cuatro fueron desviados a aeropuertos de alternativa, mientras que, en Ezeiza, son 22 los que registran demoras, cinco de los cuales fueron cancelados y tres desviados.



Si bien las condiciones del clima habían mejorado en las primeras horas de la mañana y las operaciones habían retomado, sobre todo en Ezeiza; en Aeroparque volvió a declararse Alerta Roja a partir de las 10 y continuaba durante la tarde.



El Servicio Meteorológico mantiene el alerta por la continuidad de tormentas fuertes sobre la zona, por lo que no se descartan más complicaciones, ya que estiman que recién a partir de las 16 comenzará a ceder la intensidad de la lluvia, aunque las malas condiciones meteorológicas continuarán todo el día y los efectos de las cancelaciones y demoras se sentirán durante el resto de la jornada y aún mañana, indicaron fuentes aeroportuarias.