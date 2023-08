La Municipalidad de La Plata dispuso el cese del alerta "naranja" que regía para la capital bonaerense por el fuerte temporal que se abatió sobre la región y dejó más de un millar de familias afectadas por la caída de unos 155 milímetros de agua en un día, un fenómeno climático histórico del que no se tiene constancia para el mes de agosto durante los últimos 60 años.



"Las condiciones han mejorado sobre La Plata, por lo que damos el cese al NAR 'Naranja' por precipitaciones", notificó la Dirección de Hidrometeorología local, y agregó que "se mantiene el NAR 'Amarillo' por riesgo hídrico (anegamientos)".



Según se precisó, sigue en marcha el amplio operativo de la Comuna para brindar asistencia a las familias afectadas por las precipitaciones, con atención en salud, alimento y abrigo en centros de evacuados y cerca de un centenar de camionetas actuando en los barrios.



El evento climatológico registrado entre la noche de ayer y la mañana de hoy tuvo una magnitud histórica de 155 milímetros caídos, con sectores de Los Hornos, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Abasto, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y San Carlos entre los más afectados.



Trabajan en el lugar los equipos de las áreas de Defensa Civil, Desarrollo a la Comunidad, Guardia Urbana de Prevención, Cruz Roja, Seguridad, Espacios Públicos y la Agencia de Seguridad Vial.



El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires informó que a raíz del temporal que afecta diferentes zonas de la provincia se encuentra realizando tareas de asistencia en centros de evacuados y el relevamiento territorial de los casos críticos.

Entre las zonas damnificadas se encuentran la ciudad de La Plata, Berisso, Quilmes y La Matanza.



En la capital provincial, hasta el momento, se registraron más de 1.000 familias afectadas por el temporal, a quienes se asiste con la entrega de alimentos, elementos de higiene y de emergencia y se están organizando centralizadamente cuatro centros de evacuados.



Por otra parte, en Berisso se encuentra en marcha un operativo similar para 300 familias, esto incluye el armado de un centro de evacuación, además de la entrega de alimentos y elementos de asistencia.



En los distritos de Quilmes y La Matanza, se mantiene el contacto con las áreas municipales correspondientes para dar respuesta a las situaciones de emergencia que se presentan pero hasta el momento no se ha informado de evacuados.



También se realizó un relevamiento en los distritos de Villa Gesell y Maipú, con el objetivo de organizar la respuesta del Estado ante la emergencia ocasionada por la caída de granizo.



El Gobierno bonaerense dispuso un Comando de Incidencias con base en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata, desde donde se monitorea la situación y se coordinan las acciones de asistencia.



En el comando trabajan la Dirección de Rescate de la Policía, Bomberos, Emergencias y Defensa Civil, en articulación con las demás áreas del gabinete provincial.



"Las acciones se centran en el seguimiento aéreo y terrestre, la evacuación y asistencia de las personas afectadas", detalló el comunicado gubernamental.



El gobernador Axel Kicillof se comunicó con el intendente platense, Julio Garro, puso a disposición todos los recursos provinciales y sigue de cerca la evolución de la tormenta y su afectación.



Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, y candidato a intendente de La Plata de Unión por la Patria, Julio Alak, expresó en su cuenta de Twitter que "ante la lamentable y dolorosa situación, que están atravesando muchísimas familias platenses a consecuencia de las inundaciones que sufre nuestra ciudad, expreso con ellas mi solidaridad y acompañamiento".



"En horas de sufrimiento social, sólo se puede ayudar a paliar la urgencia. Para eso el gobierno provincial ha puesto a disposición sus recursos y el propio gobernador @Kicillofok se contactó con el municipio para ofrecerle toda la ayuda necesaria", destacó.



La Municipalidad dispuso tres centros de evacuación en el Centro de Fomento Los Hornos, en las calles 137 y 63, el Club Circunvalación de 7 entre 77 y 78 y en la localidad de Melchor Romero, en 517 entre 171 y 172.



Los dos clubes de fútbol de primera Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata, junto a 10 clubes barriales, la Parroquia Sagrado Corazón, sedes de la Uocra y tres unidades básicas peronistas también asisten a personas damnificadas por el temporal con ropa, viandas de comida y artículos de limpieza.



Los mayores niveles de agua se reportaron en las localidades de Ángel Etcheverry (158.5 milímetros), Abasto (147.6), Olmos (139) y Arana (138.3 milímetros).



"Se trata de un fenómeno climático histórico a raíz de que hace 60 años no se tenía constancia de una lluvia de esta intensidad durante agosto", dijeron desde la comuna, que monitorea el descenso de agua de lluvia que cursan los arroyos Maldonado, El Gato, Pérez, Regimiento y sus afluentes.



Desde la tarde de ayer comenzó a llover de manera intensa, con caída de granizo en algunos puntos de La Plata, y continuó desde esta madrugada, afectando también parte de la provincia de Buenos Aires.



El temporal afectó, además, a más de 150 vuelos entre Ezeiza y Aeroparque, sumando demoras y cancelaciones, en mayor medida en la estación aérea metropolitana.



En todos los casos, las afectaciones son como consecuencia de la actividad eléctrica sobre los aeropuertos, que obligó a suspender todo tipo de tarea en pista, aunque en Aeroparque ya se están reiniciando las operaciones.



Por su lado, el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, informó que la zona noreste de la provincia de Buenos Aires también fue "muy afectada por las lluvias y el granizo", y pidió seguir en "alerta" ante nuevas precipitaciones y ante "la marea alta y el viento sudeste en el Rio de La Plata".



"Hay que tener preocupación porque el Rio de la Plata está con marea alta, producto de los vientos del sector sudeste, con lo cual el escurrimiento de los arroyos será lento, y puede pasar una situación de taponamiento que podrá generar desbordes mayores", advirtió.



En ese tono, agregó que "todo esto lo iremos monitoreando durante el día", y subrayó que "hay que estar alertas y atentos hoy porque -además de seguir lloviendo- pueden estar estas situaciones puntuales".



Por último, señaló que si bien "no se han registrado grandes daños, se produjeron algunas situaciones puntuales como en Villa Gesell, donde 20 personas fueron evacuadas por caída de granizo y voladuras de techos, situación que ya está bajo control".



Luego, García indicó que "en Tigre hubo un granizo importante anoche, pero sin causar mayores daños", y que, en el resto de los municipios la situación es similar con calles anegadas en algunas zonas, con desbordes como en Quilmes", comentó el funcionario a Télam.



Por último, sugirió a la población "que evite circular" durante y luego de las lluvias ya que "el agua tarda un tiempo en escurrir" y agregó que hay que "tener mucha precaución con las personas mayores y los niños".



Ante cualquier inconveniente hay que comunicarse por los mecanismos oficiales de Defensa Civil (103), Bomberos (100) y la Policía (911) y los teléfonos de emergencias locales de cada municipio.



Ante el panorama, la empresa de energía eléctrica platense Edelap informó este mediodía que "como consecuencia de las fuertes tormentas que se registran en la región se han producido interrupciones parciales del servicio eléctrico en distintos sectores" y que "se registran interrupciones parciales solicitadas por el área de Defensa Civil del Municipio, por razones de seguridad".



En el marco de la tormenta, y mientras las ráfagas y lluvias persisten, "la empresa ha puesto en marcha su Plan Operativo de Emergencias y el personal se encuentra trabajando".