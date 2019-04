El juez federal Claudio Bonadio amplió ayer el procesamiento con prisión preventiva a la expresidenta Cristina Fernández, en la causa por los cuadernos de la corrupción y agregó cinco hechos de cohecho.



En la misma resolución amplió los procesamientos del detenido exsubsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, como el también el empresario detenido Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería. También dispuso mantener la prisión preventiva impuesta a la expresidenta cuando quedó procesada por primera vez en la causa, el 17 de septiembre de 2018, la cual "se hará efectiva cuando el Senado de la Nación apruebe su desafuero".



"El desconocimiento de los sucesos que fue alegado en su presentación se vuelve más inverosímil aún si se tiene en cuenta que el destinatario del dinero recolectado en el ámbito del Ministerio señalado era el Secretario Privado de Presidencia y este era entregado, principalmente, en un domicilio de su propiedad (Uruguay 1306), como así también en la Quinta de Olivos", sostuvo el juez. Para Bonadio, la senadora "fue una de las destinatarias finales de las entregas de dinero efectuada el 21 de julio de 2010 "U$S 4.500.000-, 23 de julio de 2010, U$S 2.500.000-, 30 de julio de 2010, U$S 4.500.000-,4 de agosto de 2010, U$S 4.500.000-, y 30 de septiembre de 2010 "U$S 4.500.000-, provenientes de la firma Electroingeniería".