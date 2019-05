El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, criticó el acuerdo propuesto por el Gobierno a parte del peronismo. "El acuerdo no puede ser pensado para dividir a los opositores", dijo.

"El diálogo franco sería convocar a todos los opositores. Si yo fuera presidente, convocaría a todos los líderes opositores", dijo Massa durante una conferencia de prensa.

Tal como anticipó LA NACION, el Gobierno negocia con el peronismo una declaración conjunta de 10 puntos, con el objetivo de encapsular el efecto que tiene la eventual presencia de la expresidenta Cristina Kirchner en la oferta electoral, y para ratificar el rumbo de un grupo de políticas públicas.

El acuerdo incluye el "respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión". Y también el "cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores".

Para Massa, la propuesta del Gobierno no es buena porque "excluye a la mayoría de los sectores, a parte de la oposición, a las pymes, a los trabajadores". En este sentido, el referente del FR dijo que está de acuerdo con que se apunte a un acuerdo amplio, pero criticó la forma y las intenciones del realizado por el oficialismo. "El país necesita políticas de Estado, no eslogans", dijo.

"¿Qué dirigente sensato puede pensar que no queremos seguir honrando nuestros compromisos?", se preguntó Massa. "Pero el diálogo y el consenso no se construyen por WhatsApp. A mí me este decálogo del Gobierno me llegó reenviado por WhatsApp. No estamos negociando con ellos", dijo.

"El Gobierno tiene que reconocer su fracaso. Fracasó su modelo de especulación financiera. El Gobierno incumplió sus promesas y el problema más serio que tiene es que carece de confianza. Ahora tiene que reconocer esta situación", agregó.

Massa dijo que será el Frente Renovador quien convocará a toda la oposición a negociar un acuerdo. "Vamos a sentar a todos nuestros equipos para construir una alternativa. Queremos que las políticas tengan consenso y que no esté de por medio el juego de la grieta", dijo.

Por otro lado, agregó: "A quienes nos miran desde afuera les digo que los argentinos no vamos a repetir errores, aprendimos. Y a los que nos miran desde acá les digo que la Argentina va a volver a ponerse de pie, vamos a superar los errores de este Gobierno".

Según había trascendido, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había compartido un borrador del acuerdo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el senador Miguel Pichetto. Urtubey se había manifestado a favor, al igual que Pichetto -si bien lo hizo con ciertas reservas-. Faltaba la respuesta de Massa.