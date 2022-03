El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó este lunes que su rol en el debate parlamentario que avaló el proyecto de acuerdo con el FMI fue "tratar de construir el mayor consenso posible" y sostuvo que la Argentina "tiene que superar la enfermedad de la grieta".



"El acuerdo de alguna manera construye un puente de salida. En ese sentido, más allá de los matices, mi responsabilidad era tratar de construir un amplio consenso para dar un mensaje al mundo de que la Argentina tiene un programa de desarrollo", afirmó Massa en declaraciones a la radio FM Urbana Play.



El legislador también destacó que, por primera vez, y por decisión del presidente Alberto Fernández, el Congreso "discutió un endeudamiento", lo que representa un paso para "la construcción de las mayorías".



Sobre las distintas posturas dentro del oficialismo en torno a la votación del proyecto, Massa consideró no pueden dejarse llevar por "pasiones personales" y planteó que el desafío del FdT es "mostrarle a la población la capacidad de metabolizar las diferencias y seguir trabajando".



"Tenemos que poner por delante a la Argentina y el concepto de responsabilidad como coalición gobernante", subrayó.



Por otra parte, con respecto a los disturbios ocurridos en la Plaza de los Dos Congresos el jueves último durante el debate del proyecto, Massa señaló que "el Congreso, de puertas para afuera, es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad".



"Apenas comenzaron los incidentes yo me contacté con el ministro de Seguridad de la Ciudad (Marcelo D'Alessandro) para pedirle que tomara medidas para cuidar a la gente y que no se llegar a situaciones de violencia", reseñó el presidente de la Cámara de Diputados.



Asimismo, indicó que no se puede tener "ninguna actitud contemplativa" con quienes perpetraron el ataque contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"La Argentina tiene que superar la enfermedad de la grieta y del amigo/enemigo en la política. Más allá de los matices internos de todas las fuerzas posibles, tenemos una responsabilidad política de sacar a los argentinos de la crisis", finalizó.