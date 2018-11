El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, estuvo anoche en el programa de Alejandro Fantino "Animales Sueltos" e insistió en su intención de ser candidato a presidente.

"Tengo el sueño de ser presidente y voy a poner toda mi energía para que en la Argentina haya una alternativa y otro gobierno", señaló.

Y agregó: "Argentina necesita un acuerdo económico y social. El próximo gobierno, que esperemos que cambie de signo político, necesita inexorablemente un acuerdo de unidad nacional para marcarle a la gente cuál es el rumbo, para marcarle cuáles son los límites a esos sectores que creen que se puede manotear toda la ganancia".

Respecto a la posibilidad de acercarse al kirchnerismo, dijo "no me voy a afiliar a Unidad Ciudadana. Creo que su tiempo pasó, ya tuvo la oportunidad".

En ese sentido, señaló: "Que me muero de ganas por ser presidente no es una novedad. Peleé en 2015 en las peores condiciones, terciamos en una situación muy difícil. Y hoy mi obligación es ayudar a construir una alternativa, que ojalá me toque liderar".