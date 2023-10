Los candidatos a presidente Sergio Massa (Unión por la Patria) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y el postulante a vicepresidente Luis Petri (Juntos por el Cambio) participarán de una jornada organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y de la que será partícipe Diario de Cuyo, en la que cada fuerza política expondrá sus propuestas para el sector empresarial pyme.



En el marco de la reunión del consejo directivo de CAME, la organización que nuclea empresarios pymes organizó una jornada para conocer las propuestas de los candidatos para ese sector, a menos de 20 días de las elecciones generales del 22 de octubre.



Según la agenda confirmada por CAME, desde las 9 expone el exdiputado nacional Luis Petri, compañero de fórmula de Patricia Bullrich.



A las 11 comenzará la exposición del gobernador cordobés y candidato a presidente, Juan Schiaretti, y finalmente, a las 12, el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, cerrará el encuentro con sus propuestas para "salir de la crisis creciendo".



El evento se realizará en su sede porteña de avenida Leandro N. Alem 452 y se transmitirá en vivo por la web de la organización.



En ese marco, se espera que Massa brinde más detalles de la propuesta de la Moneda Digital Argentina, que adelantó en el debate presidencial del domingo en Santiago del Estero.



La iniciativa apunta a la simplificación financiera y reducción de impuestos como los dos grandes objetivos de la implementación de esta divisa virtual.



"La Moneda Digital Argentina (MDA) facilita las operaciones digitales y genera oportunidades, autonomía e independencia a personas y empresas a partir de la simplificación financiera", indicaron fuentes del Palacio de Hacienda.



La eventual puesta en marcha de este mecanismo de transacción también permitirá "reducir impuestos y comisiones, generando incentivo de uso", añadieron los voceros.