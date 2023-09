El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, llamó hoy a construir el 22 de octubre "el triunfo de los trabajadores, del peronismo y del futuro" y se comprometió ante una multitud de trabajadores a "romperse el alma y dejar hasta la última gota de sangre y transpiración para darles a los argentinos un país en el que valga la pena vivir". Lo afirmó ante una Plaza de Mayo colmada por activistas de las centrales obreras y trabajadores que celebraron el anuncio que hizo el también ministro de Economía sobre el aumento del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias.



"Mi Presidencia va a estar marcada por la recuperación del salario y el ingreso en Argentina", enfatizó un disfónico Massa desde el escenario montado en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Balcarce, frente a una multitud de trabajadores de los sindicatos de Camioneros, Luz y Fuerza, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Mecánicos (Smata) y Bancarios (AB), entre otros.



Las columnas gremiales se movilizaron desde el mediodía a las puertas del Ministerio de Economía en respaldo a las medidas anunciadas, que permitirá que una mayoritaria porción de trabajadores registrados deje de pagar el Impuesto a las Ganancias con la suba del piso salarial a 1.770.000 pesos mensuales.



En la entrada principal del Palacio de Hacienda se colgaron dos enormes banderas de UPCN y de la CGT.



Primero, el ministro de Economía mantuvo una reunión que se inició a las 17.30 con referentes gremiales mientras una columna nutrida de militantes esperaba desde las 16 bajo una leve llovizna.



Acompañaron al candidato presidencial el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; su par de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos; la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el jefe oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez; el legislador nacional Máximo Kirchner, y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.



Desde el lado sindical estuvieron los cotitulares de la CGT, Héctor Daer y Pablo Moyano; el secretario general de la AB y también diputado nacional, Sergio Palazzo; el titular de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky; el secretario general de ATE y la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy; el dirigente gremial del sindicato de Canillitas y senador provincial, Omar Plaini.



También los secretarios generales de la Uocra, Gerardo Martínez; de UPCN, Andrés Rodríguez; de la Asociación de Profesionales de la Salud (Appamia), Roberto Souto; de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, y de Suteba, Roberto Baradel, entre otros.



Pasadas las 18 comenzaron a salir los dirigentes sindicales hacia el escenario y en último lugar lo hizo el ministro Massa, quien estuvo acompañado por De Pedro y Máximo Kirchner; todos saludaron a los trabajadores que se encontraban tras las vallas.



Massa tomó la palabra acompañado de todos los referentes sindicales para explicar las nuevas medidas respecto al régimen de Ganancias.



El postulante oficialista advirtió que "Argentina sufre el peor cepo que puede tener un país, que es un acuerdo con el FMI, porque en el 2018 un presidente (Mauricio Macri) decidió ir a buscar plata al Fondo para pagarle a los bancos que se iban de Argentina".



"A pesar de que ese cepo o esa convocatoria nos genera estar cada tres meses teniendo que rediscutir hacia dónde va la economía argentina", desde el Gobierno nacional "no nos quedamos ahí, creemos que cuando uno tiene una convicción, tiene que predicar con el ejemplo y también creemos que es nuestra responsabilidad hacer y no solamente hablar", completó.



El ministro les hizo un pedido a los trabajadores, tras afirmar que a partir del anuncio tendrán una mejora de hasta el 21% en el ingreso: "Cuidemos nuestra economía y si tienen que ahorrar compren un autito, un bien producido en Argentina, no vayan a comprar dólares", un comentario que fue seguido por aplausos y risas de los manifestantes.



En otro pasaje del discurso, también se escucharon los cánticos "se siente, se siente, Massa presidente", que coreaban los militantes congregados.



"Les quiero pedir de todo corazón, pensando en el país, en el futuro, en el trabajo y a aquellos que no lo tienen, en la industria nacional, en la universidad pública, que hagamos todo el esfuerzo posible para construir el 22 de octubre el triunfo de los trabajadores, de Argentina, del peronismo, del futuro", expresó el candidato presidencial.



Y agregó: "Depende de ustedes, volvemos al 2015 o caminamos hacia adelante".



"Yo estoy comprometido, me voy a romper el alma, no solo la voz, voy a dejar hasta mi última gota de sangre y transpiración para darle a los argentinos un país en el que valga la pena vivir", afirmó.



Y agradeció a los presentes "por venir a festejar a esta plaza que tantas alegrías y tantas veces ha marcado la historia argentina".



Luego del anuncio, pasadas las 18.30, los dirigentes desalojaron rápidamente el escenario y a medida que bajaban intercambiaron palabras con la prensa, interrumpidos por los empujones, porque Massa se retrasó al tomarse fotos con trabajadores.



En declaraciones a los medios, Máximo Kirchner calificó la medida anunciada como "positiva" porque sirve para "recuperar el poder adquisitivo de la gente" y remarcó que "lo principal es que le va a servir a un montón de argentinos para afrontar este tiempo".



El ministro De Pedro resaltó que el anuncio "muestra el camino de un proyecto de país por el cual Sergio Massa va a trabajar fuertemente" y destacó que consistirá en la "recuperación del salario, del poder adquisitivo, de esas familias argentinas que trabajan".



La ministra Olmos explicó a Télam que la decisión tomada "encarna una lucha muy larga de los trabajadores argentinos que vienen planteando que su salario no es ganancia" y destacó que ese gravamen será reemplazado por otro "a los altos ingresos que sólo va abarcar al 10% de los que hoy tributan", que, dijo serán "efectivamente los de muy altos ingresos".



En cuanto al sector sindical, Daer dijo a Télam que la medida es "estupenda" y ponderó que "es algo que viene hace mucho tiempo planteado y planificado por el movimiento obrero" y ahora "lo está consagrando" Massa.



También Yasky detalló que la decisión "equivale a un aumento del salario de entre el 20 y el 27%" y valoró que "eso se va a volcar al mercado, con más movimiento del comercio". En cuanto a la validación de la medida por el Congreso, manifestó que la oposición "debe estar feliz", porque "Macri dijo que su gran objetivo era eliminar (Ganancias) y ahora tienen la oportunidad de aplaudir una medida que el propio Macri había anunciado en su momento".



"Sería lo ideal que toda la oposición aprobara el proyecto que en realidad no tiene contraindicación porque nadie se puede quejar que tengamos una solución a un viejo problema", amplió. Sobre el mismo punto, Pablo Moyano opinó: "¿Qué diputado de la derecha, que quiera gobernar el país, va a votar en contra de los laburantes?". Y replicó que Massa "ya debe tener 'abrochado' el quórum en ambas Cámaras".



La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), que colideran Hugo Godoy y Ricardo Peidro, también festejó la medida anunciada por Massa. "Ello reducirá de forma notable el impacto de su aplicación en los salarios y las jubilaciones y, además, se ajustará de forma semestral", afirmó la entidad.



La CTAA participó en el Palacio de Hacienda junto con la CTA y la CGT del encuentro con el ministro y candidato. "Fue muy importante que el Gobierno haya convocado a las tres centrales sindicales para discutir nuevas medidas que interesan a los trabajadores. El salario no es ganancia sino una remuneración que no debe ser afectada por un impuesto. El ministro aseguró un piso siempre superior a 15 salarios mínimos, vitales y móviles, lo que ofrecerá movilidad a la garantía de no cobrar un impuesto a los ingresos altos a los trabajadores", dijo Godoy.