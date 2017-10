El candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires por el frente 1País, Sergio Massa, consideró que "a partir del 23 de octubre" debe empezar la tarea de un armado del Frente Renovador con el peronismo no kirchnerista, aunque aclaró que "tiene que ser sobre la base de ideas, no de amontonamiento de dirigentes".



En una entrevista con la agencia de noticias DyN, Massa señaló que, a diferencia de sus competidores Cristina Fernández de Kirchner (Unidad Ciudadana) y Esteban Bullrich (Cambiemos), él vive "en la provincia de Buenos Aires".



Consultado sobre la posibilidad de que el 22 de octubre se ratifique su tercer lugar y no se llegue al Senado, respondió: "Dejemos que vote la gente, a lo largo de estos últimos cuatro años se equivocaron mucho las encuestas". Además, consideró que "hay que ampliar" el acuerdo que tiene con la referente del GEN, Margarita Stolbizer, "lo máximo posible para construir una alternativa progresista de corazón peronista". Pero aclaró que es "una tarea" que deben "empezar a hacer a partir del 23 de octubre".



A su vez, consideró que "es patética la dirigencia política que hace de opinóloga del destino de los demás. Tengo claro que nuestra tarea es hablar del futuro no explicar el pasado como hace Unidad Ciudadana. Parte del hartazgo de la sociedad es escuchar todo el tiempo a la dirigencia descalificando al otro en lugar de proponiendo cómo resolver los problemas". Para Massa, "el peronismo es el símbolo de la movilidad social ascendente. El problema es qué causas defiende en el siglo XXI. Tenemos que defender las causas que tienen que ver con que Argentina vuelva a ser un país de clase media y donde tenga vigor la economía. No tenemos que defender las causas en tribunales".