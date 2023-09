El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy un programa de incentivo exportador para el sector petrolero, que permitirá a las operadoras ingresar 25% de las divisas a través del contado con liquidación (CCL) por los próximos 60 días para garantizar el aumento de las inversiones.



Massa realizó el anuncio en el área no convencional La Amarga Chica, en Vaca Muerta, donde se presentaron las obras del Oleoducto Vaca Muerta Norte a cargo de YPF que permitirá incrementar el transporte de la producción de crudo de la cuenca neuquina para exportación y el mercado local.



El ministro y candidato a presidente por Unión por la Patria encabezó el acto junto con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el mandatario electo, Rolando Figueroa; y el senador Alberto Weretilneck, en un gesto político ya que los tres pertenecen a partidos que no integran el Frente de Todos.



A partir de la iniciativa, la cartera económica confía en el ingreso de US$ 1.200 millones que servirán para engrosar las reservas del Banco Central (BCRA) y otorgarle al Gobierno poder de fuego para asegurar la estabilidad cambiaria y financiera en el último tramo del mandato de Alberto Fernández.



Las fuentes oficiales consultadas explicaron que la medida anunciada por Massa regirá hasta el 25 de octubre y podrá ser ampliada hasta el 25 de noviembre, de acuerdo con el éxito del programa.



Como contrapartida, las empresas petroleras deberán respetar el acuerdo de precios para el mercado local hasta el 30 de noviembre.



De acuerdo con lo informado por las mismas fuentes, la iniciativa fue anticipada hoy a la mañana por Massa a autoridades de las principales empresas del sector como los titulares de YPF, Pablo González; Pampa Energía, Marcelo Mindlin; y Vista, Miguel Galuccio.



Como antecedente de esta medida, Massa enumeró que el país viene de alcanzar este año "récord de producción de petróleo, récord de inversión del sector hidrocarburos, pero hace algunos días que la incertidumbre le pone un freno a la inversión" en un marco de clima electoral.



"No queremos que se pare de generar empleo, de perforar para producir para el año que viene", exclamó el candidato al anunciar "la decisión de reconocer el 25% de lo que exporten y traigan a la Argentina las empresas a valor de dólar del CCL para que aumenten lo niveles de inversión los próximos 60 días".



Además de reforzar la reservas, la medida busca incentivar al sector que registró una retracción inversora luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto último.



“Frenaron inversiones porque la dolarización que promete Milei les quita competitividad y genera mucha incertidumbre”, señalaron fuentes del equipo económico de Massa.



En otro tramo de su discurso, Massa planteó que los recursos hidrocarburíferos son "una segunda turbina de la economía argentina que este año está permitiendo pasar del déficit al superávit, de importar e vender energía al mundo", lo que permitirá este año equilibrar la balanza del sector y superar los US$ 3.800 millones en 2024.



En ese sentido, pidió "avanzar en la Ley de Gas Natural Licuado" cuyo proyecto elaboró el Gobierno nacional, y que anticipó "en la próxima sesión del Congreso se va a incluir su tratamiento" para contar con una herramienta que permita "pasar de exportar el commodity al commodity con valor agregado".



"Necesitamos que nuestro recurso siga sosteniendo el camino que alcanzamos este año del autoabastecimento energético y generar los dólares para hacer fuerte la moneda y eso está en este subsuelo", enfatizó el ministro al confirmar que el viernes se realizará la apertura de sobres para la licitación del reversal del Gasoducto del Norte.



A partir de su habilitación, el Oleoducto Vaca Muerta Norte ampliará 50% la capacidad actual de transporte de petróleo de la Cuenca Neuquina.



De esta manera, el crudo incremental permitirá sumar exportaciones a Chile a través del Oleoducto Transandino (Otasa) rehabilitado pocos meses atrás, y asegurar el abastecimiento de la refinería de Luján de Cuyo, en Mendoza, con el crudo liviano de Vaca Muerta.



Massa estuvo acompañado en el acto de presentación por Gonzáles y por la secretaria de Energía, Flavia Royon.



Durante el acto, el presidente de YPF afirmó que “si no hay una política energética nacional, que crea en la soberanía energética y apoye a YPF para que sea el líder del crecimiento nada de esto se podría hacer ni se podría estar proyectando lo que estamos proyectando”.



En tanto, Royon señaló: "Todos llevamos a YPF en el corazón y sentimos un inmenso orgullo de la empresa de bandera de nuestro país”, al asegurar que desde el Gobierno nacional se trabaja "en una política energética que primero apunte al autoabastecimiento y permita generar saldos exportables”.



Con una inversión de US$ 250 millones, el oleoducto Vaca Muerta Norte posee una extensión de 150 kilómetros y una capacidad de transporte de 160 mil barriles diarios.



Se extiende desde la zona central del desarrollo de YPF en Vaca Muerta que abarca las áreas Loma Campana, La Amarga Chica, Bandurria Sur hasta el nodo de Puesto Hernández, en Rincón de los Sauces, lo que permitirá aprovechar la capacidad de transporte del Oleoducto Trasandino (OTASA) e incrementar el abastecimiento de petróleo liviano a la refinería de Luján de Cuyo en Mendoza.



La obra se complementa con la playa de tanques más grande construida en Vaca Muerta hasta ahora, con dos unidades de 170 mil barriles de capacidad, ampliables en una segunda etapa; cada tanque tiene 60 metros de ancho, lo que equivale aproximadamente a media cancha de fútbol profesional.