El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy el nuevo esquema del “dólar agro” y el programa para economía regionales, con un dólar a 300 pesos. El paquete se instrumentará a través de tres decretos presidenciales, precisó en el Palacio de Hacienda ante funcionarios y empresarios.

“Nos toca enfrentar la peor sequía de la historia argentina. Cuando uno mira los registros, encuentra los últimos registros en 1922 y no encuentra desde el punto de vista del impacto climático y productivo comparativos que nos puedan mostrar situaciones similares a la que estamos viviendo”, arrancó Massa a las 14.05. Aunque afirmó que se han adoptado varias políticas de asistencia en el pasado, consideró que “muchas veces la ayuda no llega”.

“Pretendemos que se suspendan con esta norma ejecuciones fiscales, bancarias, que se suspendan mientras dure la emergencia las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado y que esos 69.000 productores sientan que el Estado argentino no solamente los asiste con algún aporte no reintegrable sino les facilita y viabiliza el mantenerse con acceso al mercado de crédito para encarar lo que aspiramos sea una mejor etapa a partir de mayo con las llegadas de las lluvias”, precisó el funcionario.

“El campo es uno de los grandes generadores de divisas de la Argentina”, expresó el funcionario.

El dólar agro a $300

Sobre la segunda medida, Massa expresó que en 2022 se desarrolló un “mecanismo de incentivo mutuo” con las dos versiones del dólar soja. Ahora, afirmó, “se decidió avanzar no solamente con soja, sino también con las economías regionales”.

“Se prevé un tipo de cambio fijo de $300 para el productor por 45 días”, precisó el ministro. Además, “se incorporó a las economías regionales, que es una de las grandes empleadoras del país, porque la sostenibilidad es uno de los factores de elegibilidad del programa”. En este caso, será del 8 de abril al 30 de agosto.

El segundo, aclaró, es mantener los precios internos: “Queremos que aumenten las exportaciones, sino también que no aumenten los precios internos, que esa ganancia mayor se vea reflejada en los precios del mercado interno”. También, afirmó, deberán mantener “los volúmenes de abastecimiento” en el mercado interno.

El tercer decreto, anticipó, es “para aquellos que no juegan limpio entre los exportadores; aunque hay un plazo de 180 días y hay muchos que hacen el esfuerzo y traen las divisas, eso se ve desdibujado porque especulan y le hacen trampa al Estado”. Por eso, “para esos 3700 millones de dólares de empresas argentinas que no han cumplido, habrá un mecanismo de suspensión del CUIT de las empresas y de sus directore; aspiramos a que, aquellos que evadieron su obligación con el Banco Central, se conviertan en personas no hábiles a nivel comercial”. También, se les suspenderá el acceso al mercado único y libre de cambios (MULC) si, luego de 30 días de sancionado el decreto, no cumplen con la obligación de liquidar a tiempo.

Massa agradeció a los productores y a CIARA por su apoyo; además, los invitó a que “con este mecanismo, la posibilidad de abrir nuevos mercados”, tras el efecto negativo de la sequía.

“Vender trabajo argentino al mundo es lo único que va a terminar con la idea de que cada 10 años entramos en una crisis”, explicó el ministro, que terminó su anuncio a las 14.18 horas.

El encuentro previo

Minutos después del mediodía comenzó en el Ministerio de Economía la reunión entre el ministro y empresarios del sector agropecuario, en la que se definirán los detalles finales del nuevo esquema de dólar agro para impulsar las exportaciones del sector ante la falta de reservas en el Banco Central y en medio de la severa sequía.

Massa estuvo acompañado, en el encuentro que se realizó en el Salón Belgrano del quinto piso del Palacio de Hacienda, por su mesa chica de funcionarios, entre ellos el viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores Leonardo Madcur, el vicepresidente del Banco Central Lisandro Cleri, el secretario de Comercio Matías Tombolini y el titular de Aduana Guillermo Michel.

El jefe del Palacio de Hacienda definió en las últimas horas el alcance final de las medidas, por las que el Ministerio de Economía buscará acumular unos USD 6.000 millones de reservas.

Los anuncios de esta tarde no incluirán por el momento medidas para realinear la diversidad de esquemas diferenciados para la importación de algunos servicios como el turismo, el transporte, entre otros. Esos anuncios quedarán para más adelante, según explicaron fuentes oficiales.

El acuerdo con los exportadores también incluye la respuesta a uno de sus principales pedidos: acceder a las medidas paliativas frente a la grave sequía que padece el sector. Desde la dirigencia agropecuaria se destacó en las últimas semanas que muchas de los mecanismos de alivio fueron sancionados pero hubo dificultades en su implementación. Por eso el gobierno prometió poner en marcha un plan de “simplificación y automatización” para que esas medidas alcancen en el corto plazo a casi 70.000 productores agropecuarios afectados por la sequía.

Al mismo tiempo, como complemento del Programa, el ministerio de Economía también pondrá en marcha una serie de sanciones para un centenar de empresas que realizaron exportaciones por USD 3.000 millones y no liquidaron las divisas correspondientes, a pesar de haber vencido el plazo para hacerlo.

“La Argentina perdió en la sequía gran parte de sus mercados tradicionales, y de alguna manera lo que intentamos es sostener el cumplimiento de contratos esforzando al máximo el trabajo conjunto entre CIARA y el Estado argentino, pero además abrir nuevos mercados y aumentar volumen a partir de abrirle a las economías regionales la posibilidad de exportar de una manera más competitiva”, indicó Massa.

“Vender trabajo argentino al mundo es lo único que va a cambiar esa recurrente idea de que cada diez años entramos en crisis, y ese vender trabajo argentino al mundo necesita del talento, de la inversión de nuestras empresas, pero también de un Estado activo que ponga por delante medidas que promuevan esas exportaciones para que Argentina gane todos los días un poquito más de posiciones de mercado frente al mundo”, concluyó.