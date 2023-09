El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, consideró hoy como "un paso fundamental" contra "la injusticia" la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, al destacar la sanción de la ley que eliminó ese gravamen, y pidió "apoyo" para que se apruebe en el Congreso el proyecto que envió el Ejecutivo para "devolver el IVA a sectores de menores ingresos", al pronunciar un discurso en un acto organizado por la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales en Plaza Congreso.



En un escenario colmado de dirigentes de organizaciones sindicales y de movimientos sociales montado frente al Congreso nacional, Massa sostuvo que "avanzamos en un paso fundamental para empezar a reparar los errores, lastimaduras que tiene nuestra economía y que tiene el sistema de redistribución y para terminar con la injusticia que es el impuesto por trabajar", señaló sobre la aprobación de la ley que modifica el impuesto a las Ganancias.



En este sentido, el ministro de Economía agradeció a los trabajadores presentes, a diputados y senadores, así como a las presidentas de la Cámara de Diputados y de Senadores, con una especial mención a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por haber dado "este paso fundamental".



Minutos antes de subir al escenario, el titular de la cartera económica compartió en sus redes sociales una copia del texto completo de la Ley 27.725, aprobada ayer por la noche en el Senado.



Asimismo, el candidato presidencial de UxP pidió a los presentes que acompañen el proyecto de ley que envió al Congreso el 22 de septiembre sobre devolución del IVA para los productos de la canasta básica y que está destinado a los sectores con menores ingresos.



En este marco, Massa pidió desde el escenario y ante una plaza colmada de manifestantes: "Les quiero pedir para acompañar a nuestros jubilados, beneficiarios del salario universal y a los trabajadores de la economía popular que también nos movilicemos para pedirle al Congreso que trate la ley que le devuelve el IVA a trabajadores que no llegan con su salario".



Y agregó: "El esfuerzo no lo tienen que hacer los que trabajan sino los que timbean, los que especulan, los que atentan contra la Argentina".



En otro tramo de su discurso, el ministro sostuvo que "sin empresas no hay trabajadores y que sin trabajadores no hay empresas" y aseveró que "la producción y el trabajo son aliados definitivos para la construcción de riqueza de nuestra Patria".



En este sentido, resaltó que "en esa misma unidad y mancomunión entendamos también que tenemos la responsabilidad de construir un tiempo nuevo en la Argentina".



"En tres semanas se define el futuro de la Argentina, decidimos si somos un país con derechos laborales, con vacaciones pagas, con derecho a la indemnización, que pelea para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores o si volvemos al pasado", evaluó Massa a 23 días de las elecciones generales.



También expresó que "lo peor ya pasó" y vaticinó que a partir del 10 de diciembre "va a haber en Argentina un Gobierno que ponga en su lugar al Fondo Monetario Internacional para que no nos ponga más condiciones que nos lleven a la inflación".



Además, Massa aseguró que de ganar las elecciones el próximo 22 de octubre los argentinos "van a tener un presidente dialogando al lado de cada uno de ustedes para resolver los problemas".



"Van a tener un hijo de inmigrantes, hijo de la clase media argentina que se va a sentar en la Rosada pensando que el esfuerzo no lo tienen que hacer los que trabajan sino los que especulan", expresó.



De esta manera Massa cerró su discurso siendo el único orador del acto convocado por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales en apoyo a las medidas económicas tomadas por el gobierno.



Entre los presentes en el escenario se encontraba la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos; el ministro de Trabajo bonaerense y dirigente del gremio del cuero, Walter Correa, y el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur.



Además, estuvieron presentes los titulares de la CGT, Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña; el dirigente camionero y extitular de la CGT, Hugo Moyano; el dirigente de SMATA y candidato a diputado nacional de UxP, Mario "Paco" Manrique; el bancario y diputado nacional Sergio Palazzo; el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.



En diálogo con Télam, la ministra de Trabajo "Kelly" Olmos calificó la movilización como un "actazo peronista" y destacó la sanción de la ley de eliminación del impuesto a las Ganancias como "una gran reivindicación de las y los trabajadores que les permite identificarse con el proyecto que encabeza Sergio Massa para el 22 de octubre".



En tanto, Palazzo, dijo a esta agencia que "hoy festejamos porque muchos de nuestros compañeros recuperan poder adquisitivo que antes se los llevaba este impuesto".



De esta manera, el dirigente bancario destacó la "cantidad de gente que ningún candidato a presidente puede juntar. Los demás candidatos a presidente se manejan por TikTok, por redes, por el poder de la prensa".



"Este candidato, de cara a la sociedad, con las organizaciones sociales, políticas y sindicales, puede venir hoy a una plaza colmada por más de 100.000 personas a hablarle", remarcó.



El acto tuvo lugar esta tarde en la Plaza del Congreso, bajo la consigna "Desarrollo Producción-Trabajo" y en apoyo a la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, la devolución del IVA y el alivio fiscal para pymes, y tuvo como único orador a Massa.



Además de la conducción de la CGT -que colideran además Carlos Acuña y Pablo Moyano- estuvieron presentes todos los gremios alineados en la central obrera, y también las Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA) y Autónoma, que lideran Hugo Yasky y Hugo Godoy y Ricardo Peidro.



Además, por las organizaciones sociales estuvieron presentes, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Octubre, entre otros.