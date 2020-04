El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció este sábado que citará a los jefes de bloque del cuerpo para el lunes próximo "en un recinto virtual", con el fin de acordar el funcionamiento del cuerpo "de ahora en más", ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.



"Voy a citar a los jefes de bloque para el lunes a las 18, en un recinto virtual, para un reunión de labor parlamentaria para definir si modernizamos el Parlamento y lo llevamos a una era digital, o continuamos con la vieja modalidad presencial. Ese es el debate actual, por lo nuevo o por lo viejo", dijo Massa esta mañana en diálogo con radio Mitre.



Además, informó que "la idea es que el martes se reúna la Bicameral que debate sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para tratar y aprobar todos los decretos que el presidente Alberto Fernández ha sacado a los largo de estas últimas semanas", frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus.



De todas maneras, recordó que la Cámara baja "ya hace 30 días que viene trabajando" y destacó que "han pasado 14 ministros y 5 secretarios de Estado, en sesiones informativas, en un hecho inédito, donde han explicado todas las novedades y disposiciones que se dieron en el marco de la pandemia".



Massa fue consultado también sobre la acordada de la Corte Suprema de Justicia que anoche avaló que el Senado sesione a distancia y que afirmó que ese cuerpo legislativo tiene "todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento", en un fallo firmado por los cinco miembros del tribunal en una acordada virtual.



"Esto da certezas y despeja dudas sobre una eventual inconstitucionalidad en el funcionamiento virtual del Congreso", remarcó Massa, y advirtió que lo que el máximo tribunal rechazó es dar opinión sobre el tema porque consideró que el Parlamento "tiene todas las facultades para ello".



Por otro lado, se refirió a un comunicado conjunto que la totalidad de los bloques de diputados y senadores de la coalición opositora Juntos por el Cambio difundieron esta mañana, en el que reiteraron su pedido de un "funcionamiento pleno del Parlamento", tomando los recaudos sanitarios necesarios, con el fin de “dar legitimidad y fortaleza" a las normas y decretos que rigen ante la pandemia de coronavirus.



Al respecto, Massa sostuvo que "ellos -Juntos por el Cambio- pedían trabajar de manera remota hace unas semanas, ahora quieren trabajar de manera presencial" y agregó: "Los espero el lunes para debatir la cuestión y acordar".



En esa línea, Massa insistió en que el debate "no se trata de una discusión en un ring mediático de cómo debe trabajar el Parlamento, sino sobre si subimos o no la democracia argentina a la era digital, si lo modernizamos definitivamente".



"No hay que generar una polémica en torno de si funcionamos de manera remota, como hacemos desde hace 30 días, o de manera presencial, sino que hay que terminar de hilvanar soluciones que demuestren a la sociedad que estamos a la altura de las circunstancias frente a los riesgos que representa la pandemia", sostuvo.



Por último, sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el titular de la Cámara baja indicó que "de la cuarentena se sale progresivamente porque el riesgo en la Argentina aún existe y no podemos relajarnos" y, en ese sentido, valoró que los gobernadores "sigan respaldando las medidas del Presidente".



Fuente: Télam