Por Venezuela. Massa se reunió con la representante del Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Elisa Trotta Gamus.

El precandidato a presidente por Alternativa Federal, Sergio Massa, dijo ayer que su distancia respecto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "taxativa en la acción", luego de las suspicacias desatadas por no rechazar de manera explícita una posible alianza con el kirchnerismo.



"Yo soy taxativo en la acción (respecto de la imposibilidad de un acuerdo), desde el 2013. Cuando todos hablaban del sueño de la eternidad yo me enfrenté (a ella) junto a un grupo pequeño de intendentes. Y después, en el 2015, construimos esta alternativa", enumeró en radio Mitre.



Agregó que hace "nueve años" que no habla con la exmandataria y que "es importante decirle al votante de Unidad Ciudadana que no alcanzan con las candidaturas de culto".



Relató que con el exministro de Economía, Roberto Lavagna mantienen un trabajo en forma "coordinada" y que lo hacen "con mucho respeto". Por otra parte, criticó al gobierno de Mauricio Macri por seguir "apostando a la timba financiera", y pidió "dejar de pedir plata prestada" y "generar dólares".