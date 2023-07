Sin cerrar del todo la puerta a posibles renuncias, el ministro de Economía y aspirante presidencial dijo ayer que hoy habrá un anuncio que beneficiará a jubilados y pensionados. Será "una muy buena noticia", dijo Sergio Massa en declaraciones radiales.

"Estamos trabajando para darle una muy buena noticia mañana (por hoy) a los jubilados", afirmó el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones formuladas a Radio 10 y agregó: "Hoy mi principal responsabilidad es ser ministro de Economía".

"Lo que tenemos que hacer es seguir resolviendo problemas, intentando resolver las dificultades que tiene la Argentina, seguir imponiendo la agenda de Gobierno", sostuvo el ministro de Economía al tiempo que remarcó que hoy su "principal responsabilidad es ser ministro de Economía".

En mayo último, Massa y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, anunciaron el aumento del 20,92% correspondiente a la Ley de Movilidad y un refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas de $15.000 en junio, $17.000 en julio y $20.000 en agosto.

Asimismo, en junio se pagó el medio aguinaldo, por lo que un jubilado de la mínima percibió $121.407. Una persona con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas, a partir de junio pasó a percibir $146.876 más el aguinaldo, ya que recibió un proporcional del refuerzo para los que cobran la mínima.

De esta forma, la jubilación mínima tuvo un 130% de incremento anual (junio 2022-junio 2023), lo que representó un aumento del 7% en términos reales.

A un mes de las elecciones primarias, Massa no cerró del todo la puerta a una eventual renuncia. Ante la pregunta sobre si va a mantenerse al frente de la cartera de Economía hasta finalizar su gestión, respondió que eso será decidido con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "de acuerdo a cómo se vaya dando el contexto".

Con todo, las versiones alimentaron especulaciones sobre el eventual reemplazante, que a fin de cuentas también podría ser el ministro bajo una presidencia de Massa. En Hacienda circulan los nombres de máxima confianza del funcionario, como Leonardo Madcur (jefe de asesores), Marco Lavagna (director del Instituto Nacional de Estadística y Censos) y Gabriel Rubinstein (viceministro de Economía). Sin embargo, la que parece ser la apuesta más segura es la de Guillermo Michel, actual titular de Aduanas y exasesor económico de Massa desde los tiempos de la presidencia de la Cámara de Diputados. Detrás de no pocos de los anuncios del ministro ha estado Michel.

Ayer por la tarde volvieron a circular versiones de que un equipo liderado por Gabriel Rubinstein y Leonardo Madcur estaría viajando hoy por la noche a Washington (EEUU) para avanzar en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El país les pagó el domingo pasado U$S 1.000 millones a los bonistas. Había tres vencimientos con el Fondo Monetario Internacional previstos para julio que el Gobierno decidió unificar para fin de mes, tal como había hecho en junio. Se trata de un pago por U$S 2.600 millones. En agosto será el turno de otros U$S 396 millones también al Fondo.

Beneficio fiscal

El ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó la convocatoria del Régimen de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, que otorga beneficios fiscales y financiamiento para desarrollo de bienes y servicios.