Definición. Massa reiteró ante el FMI su rechazo al acuerdo stand by.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, recibió en sus oficinas a Roberto Cardarelli y a Trevor Alleyne, integrantes de la misión que el FMI tiene en la Argentina, con quienes habló de "renegociar" el acuerdo para el caso de que haya un cambio de signo político en la Casa Rosada a partir de las elecciones presidenciales del año que viene. El entendimiento con el FMI "solo es bueno para los especuladores", fue el concepto que más enfatizó ante los visitantes el exintendente de Tigre en su despacho de la Avda. Libertador; el encuentro, desarrollado el sábado, recién fue difundido ayer.

Massa y su equipo criticaron el programa económico del Gobierno porque "es un camino equivocado, doloroso para la mayoría y sin futuro para Argentina". "Macri debería haber llegado primero a un gran acuerdo económico y social en Argentina, con todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales", opinó Massa, al abordar "la necesidad de renegociar ese acuerdo" ya que, según su criterio, "no es justo y nos hipoteca el futuro a toda una generación y no resuelve los problemas". "Este acuerdo solo es bueno para los especuladores y para la ambición electoral sin límites de Macri, que ha fracasado y le pide al FMI que resuelva su incapacidad. Cuando un acuerdo es injusto e insostenible no es un acuerdo: es un negocio para los especuladores y un mal negocio para la gente", informaron desde el FR.