El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, pidió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, la "suspensión" del "beneficio social asignado" a las personas que hayan sido "imputadas en las diferentes causas por la comisión de los delitos" de robos registrados en los últimos días.



En una nota enviada por el sistema de Gestión Documental Electrónica, fechada ayer y difundida hoy, Massa informó también a la ministra sobre el destino de un presupuesto de $700 millones, ampliable si hay más demanda, al Programa de Reparación para los comercios afectados por los robos de los últimos días.



"Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber que he dispuesto el otorgamiento de un aporte no reintegrable de siete millones de pesos a los comerciantes que resultaran víctimas de los robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada", dice el texto de la misiva que el candidato a presidente de UxP envió a la ministra de Desarrollo Social.



En el texto, sostuvo que: "En mérito a ello y atento al esfuerzo económico que hace el Gobierno en relación a estos sucesos, es que le solicito, tenga a bien proceder a la suspensión, en el marco de la normativa vigente del beneficio social asignado a las personas que hayan sido imputadas en las diferentes causas por la comisión de los delitos descriptos".



Massa había anunciado el miércoles pasado desde Washington que habría "reembolsos" para los comerciantes que en los últimos días sufrieron robos en distintos puntos del país.



El monto por comercio asciende hasta $7 millones en Aportes No Reembolsables (ARN), siendo alcanzados todos los comercios; los pequeños, de acceso automático; y los de más de 50 empleados, con el compromiso de cumplir con el acuerdo de Precios Justos, según se informó en esa oportunidad.



Se contemplan hechos ocurridos entre el 19 y el 24 de agosto en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén.



En conferencia de prensa, Massa había revelado en ese momento que instruyó a la Secretaría de Industria de la cartera económica para que a "cada uno de los comerciantes atacados en Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Mendoza, y que tengan la denuncia realizada y una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable de hasta 7 millones de pesos para recuperar el capital de trabajo".