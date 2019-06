A cinco días del cierre de las alianzas electorales que se enfrentarán en las elecciones primarias (PASO) del 11 de agosto, Sergio Massa publicó este sábado un documento que le envió a todos los candidatos opositores en el que llama a una amplia coalición con una "nueva mayoría posgrieta", en el que se aleja de Mauricio Macri al que califica de "fracaso". En el documento de 11 puntos, donde no habla de luchar contra la corrupción, también propone un "Consejo económico, social y productivo", rescata "el valor de las diferencias", el combate de la pobreza, la defensa de las políticas de género (sin discriminación de medios), la libertad de expresión y la deuda externa.

"Argentina no necesita simplemente un frente político, nuestro país necesita un acuerdo amplio, de todos los sectores, para salir de la crisis y el fracaso de Macri y crecer los próximos 20 años", afirma Massa en el documento. Y agrega: "Dos de cada tres argentinos quieren otro Gobierno, otra política. Estamos acá para representar a esa nueva mayoría que quiere cambiar el rumbo y recuperar el futuro de la Argentina"

No menciona a María Eugenia Vidal, pero en sus críticas se refiere a "los gobiernos de Cambiemos": "Los gobiernos de Cambiemos o no son conscientes de lo que pasa, o no les importa", sostiene. Y enumera los problemas de la actual gestión. "Las evidencias del fracaso de Macri son múltiples: una inflación descontrolada, una devaluación superior al 300%, una desocupación que roza los dos dígitos, una crisis industrial sin precedentes, etc. Macri eligió un mal camino, un camino equivocado, un camino para pocos".

El documento llega cuando Massa es seducido tanto por el kirchnerismo como por Cambiemos (para que lleve a María Eugenia Vidal en una eventual boleta de Alternativa Federal). Con los gestos de la semana y este escrito las chances de un acuerdo con Vidal se reducen y las colectoras parecen casi descartadas. La gobernadora de Buenos Aires estará hasta el domingo en Colombia por una visita oficial y Massa viajará este fin de semana a Chubut por las elecciones de su aliado Mariano Arcioni. Un posible encuentro entre ambos cara a cara recién podría darse el lunes, 48 horas antes del cierre de alianzas.

Massa continúa bajo el asesoramiento del consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, hombre clave en estos tiempos para Massa, el tigrense pide varios puntos en la negociación con el Instituto Patria. El interlocutor con el universo kirchnerista es el diputado camporista Eduardo “Wado” De Pedro. Sobre la mesa está la definición de si va a las PASO presidenciales y el destino de la intendencia de Tigre. El actual intendente Julio Zamora busca su reelección y Massa quiere a su esposa Malena Galmarini como candidata.

El menú de negociación con el universo K incluye lugares para un diputado provincial por sección bonaerense y tres diputados nacionales firmes por Buenos Aires. La Provincia más importante del país renueva 35 de sus 70 bancas en el Congreso. En el recinto Massa cuenta con un bloque de 15 diputados que encabeza Graciela Camaño

Por otro lado, Massa también recibe la presión de sus dirigentes bonaerenses. En el Frente Renovador contabilizan 10 intendencias y muchos concejales en los municipios tanto del Gran Buenos Aires como en el interior bonaerense. Por estas horas apuran un acuerdo con el resto del peronismo. En caso de cerrar con el kirchnerismo, otro punto a tratar es el de sus candidatos, la confección de las listas y si en algunos municipios habrá PASO.

Pero la presión también llega de otras provincias y es inversa a la que ejercen en el Conurbano. "Si Massa se acerca al kirchnerismo es una contradicción política que claramente la gente no perdonaría. La gente en el cuarto oscuro vota a quien le generó confianza y la verdad es que no se le puede dar un voto a alguien que durante muchos años ha estado luchando para la renovación de la política y después intenta o quiere volver al kirchnerismo", sostuvo el diputado provincial y referente del Frente Renovador en Santa Cruz, José Blasiotto, en diálogo con la agencia de oficial de noticias Télam. Allí el acuerdo debería ser con la gobernadora Alicia Kirchner

Mientras el líder del Frente Renovador estira el suspenso, el viernes el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, aseguró que el acuerdo con el kirchnerismo está cerrado. "Massa va a jugar dentro del frente del peronismo. No es un anhelo mío, sino que es información. Están cerrando el acuerdo, aunque no se saben aún los roles que tendrán", dijo el mandatario provincial en un brindis por el día del periodista en la Casa de Gobierno de La Pampa, y que reprodujo Télam.

El documento completo

BASES PARA UNA GRAN COALICIÓN OPOSITORA, PLURAL Y AMPLIA PARA PONER DE PIE A LA ARGENTINA LA NECESIDAD DE UNA COALICIÓN OPOSITORA

La Argentina no necesita de una UNIDAD que sólo une a los dirigentes, sino de una amplia COALICIÓN de partidos que, en el respeto de orígenes y diversidad, une a la mayoría opositora y genera una nueva mayoría posgrieta.

Debemos salir de la lógica amigo-enemigo, de los enfrentamientos históricos, y pasar a la construcción de una gran coalición de gobierno que supere el fracaso de la Argentina, entendiendo que todos debemos ceder algo, para construir para todos los argentinos.

Tenemos además que animarnos a construir esa nueva mayoría para un nuevo gobierno sobre la base de valores, respeto a heterogeneidad, un programa de gobierno y competencia democrática sobre los liderazgos.

Pero, sobre todo, expresar valores y un camino o programa de gobierno que permita contarle a los millones de argentinos que quieren un nuevo gobierno cómo vamos a poner de pie a nuestra Patria. Con ese objetivo, el 2 de abril, planteamos nuestros compromisos por Argentina.

No se trata de qué lugar ocupa cada dirigente, sino cómo vamos a curar las heridas del fracaso, los errores y la soberbia de este Gobierno, que eligió un gobierno para pocos, lastimando a la enorme mayoría de los argentinos.

Tenemos que animarnos a devolverle la esperanza a nuestro pueblo. A pensar en grande, sin vanidades. A que cada pyme, cada trabajador, cada desocupado, cada estudiante o cada jubilado sienta que el Estado y su gobierno le dan un camino para vivir dignamente y soñar con estar todos los días un poco mejor.

Ser también profundamente autocríticos de nuestros errores y fracasos, porque borrón y cuenta nueva no curan per se las lastimaduras de nuestro tejido social.

¿POR QUÉ ARGENTINA NECESITA DE COMPROMISOS?

EL PROYECTO POR ENCIMA DE LOS NOMBRES.

Argentina no necesita simplemente un frente político, nuestro país necesita un acuerdo amplio, de todos los sectores, para salir de la crisis y el fracaso de Macri y crecer los próximos 20 años. Unas políticas de Estado que resuelvan los problemas del presente y nos ayuden a enfrentar los desafíos del futuro. Este es nuestro objetivo, este es el motivo de la nueva coalición que conformamos, sobre la base de una serie de compromisos por Argentina. Es el punto de partida para discutir con una MAYORÍA de actores de la sociedad.

ES MÁS LO QUE NOS UNE QUE LO QUE NOS SEPARA. Las evidencias del fracaso de Macri son múltiples: una inflación descontrolada, una devaluación superior al 300%, una desocupación que roza los dos dígitos, una crisis industrial sin precedentes, etc. Macri eligió un mal camino, un camino equivocado, un camino para pocos. Y hoy, como consecuencia de su fracaso, la Patria está en peligro. Los gobiernos de CAMBIEMOS o no son conscientes de lo que pasa, o no les importa. Su insensibilidad es tal que, en vez de atender las demandas de la gran mayoría, en vez de preocuparse y reaccionar a las crecientes cifras de pobreza y desempleo, en vez de combatir las consecuencias de la inflación, eligen reforzar el ajuste una vez más.

Ante su insensibilidad, nuestra esperanza de compromiso con la realidad. Ante el FRACASO del gobierno de Macri, nuestro COMPROMISO. Los argentinos y argentinas están esperando soluciones a sus problemas, que son muchos y angustiosos. Quieren escuchar ideas, propuestas, proyectos, soluciones. No podremos representarlos si no comprendemos esto. La polarización es rentable para ellos, no para el país. Los argentinos tienen derecho a tener esperanza, nadie se las puede ni debe quitar. Tienen todo el derecho del mundo a querer otro Gobierno para el 2019, a desear otras políticas.

Por eso, queremos representar a la enorme mayoría de los argentinos que está descontenta con Macri; dos de cada tres argentinos quieren otro Gobierno, otra política. Estamos acá para representar a esa nueva mayoría que quiere cambiar el rumbo y recuperar el futuro de la Argentina.

EL VALOR DE LAS DIFERENCIAS. Los problemas complejos necesitan miradas diversas. Necesitan de la articulación de una nueva mayoría dispuesta a trabajar por el bien de nuestros ciudadanos.

Esta mayoría es la que representa la madurez de la política democrática argentina, la madurez de saber que podemos avanzar en un mismo sentido cuando el objetivo es el bienestar común, aún sabiendo que no tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero que estamos de acuerdo en que no podemos someter a los argentinos a 4 años más de este fracaso.

La multiplicidad de voces y sus diferencias enriquecen esta mayoría, desde el respeto y la diversidad, entre más seamos, mejores van a ser las ideas, propuestas y decisiones que tomemos para la Argentina.

Estas diferencias son un valor cuando el país necesita de los aportes de todos para volver a ponerse de pie.

LA MAYORÍA ES EL COMPROMISO POR ARGENTINA Estos puntos de partida básicos con los que nos comprometemos desde esta coalición, desde esta nueva mayoría, son producto del diálogo y el intercambio de opiniones que buscan lo mejor para los argentinos. Necesitamos estos compromisos para darle claridad a los argentinos, no vamos a mentirles en campaña para llegar al Gobierno y hacer lo opuesto. Estos compromisos son para el futuro de prosperidad inclusiva que la Argentina necesita. Estos son los compromisos fundamentales y fundacionales de una Argentina que se pone de pie.

Una coalición que se comprometa con: 1. El trabajo y el desarrollo económico inclusivo: el nuevo Gobierno va a volver llevarnos por el camino del trabajo, de la industria y el desarrollo. Tenemos que salir de la vía del ajuste insensible y de programas económicos dictados desde fuera de nuestro país y construir un programa de desarrollo nacional, con los argentinos como prioridad. Será prioridad del nuevo Gobierno defender los intereses de nuestra Patria, de nuestros ciudadanos, para poner de pie a la Argentina generando miles de nuevos trabajos.

2. La lucha contra la pobreza: el gobierno de Cambiemos profundizó la pobreza en nuestro país: cada día que pasa, la plata alcanza para menos y miles de argentinos caen por debajo de la línea de pobreza. No vamos a poder desarrollarnos como Nación mientras no resolvamos esto, con trabajo, educación e inclusión. No podemos seguir con más de un tercio de los argentinos en la pobreza y, mucho peor, con más de la mitad de nuestros niños y niñas en estas condiciones. No hay futuro si nuestros chicos y chicas están en la pobreza. No hay una Nación que crezca si no es con todos.

Para ello, es clave que la lucha contra la pobreza se transforme en una política de Estado, con objetivos anuales medibles y participación de la sociedad científica y civil en los controles.

3. La educación de calidad: la mejor herramienta que tenemos para combatir la pobreza es la educación, para el trabajo y para los nuevos desafíos que nos trae la revolución tecnológica. Esta es una coalición por la educación de calidad para el futuro de nuestro país. El nuevo Gobierno deberá hacerse cargo de construir las escuelas que necesitamos, de mejorar su infraestructura, de pagarle a los docentes lo que corresponde, y no seguir ignorándolos, y de mejorar la calidad de las currículas para hacerle frente realmente a los problemas del futuro. La asimetría educativa de nuestros chicos solo va a aumentar la pobreza a futuro en Argentina. Hay que aumentar la asignación real del PBI en la educación.

4. La calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas: porque un país que no cuida de sus mayores es un país sin alma y sin futuro. Ellos han sido los más golpeados por Macri, aun cuando ya venían en una situación que no era la ideal. Es por eso que el nuevo Gobierno debe tenerlos en cuenta de manera especial: no podemos dejar que nuestros padres y abuelos sigan mendigando por sus remedios, esperando horas y horas para que sean atendidos en hospitales cuando están en una emergencia. Por eso el nuevo Gobierno se comprometerá a establecer por primera vez en la historia un ‘Haber 14’, para mejorar el ingreso y la vida de sus jubilados y jubiladas.

5. La igualdad de género y la lucha contra la violencia machista: el empoderamiento de la mujer y la lucha contra la violencia machista son parte de una de las revoluciones culturales más fuertes que vivimos como sociedad y que hay que profundizar. Vamos por un Estado más activo en la erradicación de los femicidios y todas las formas de violencia, con el lugar que le corresponde a las mujeres tanto en el trabajo, como en la política y en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Esto tiene que expresarse en un Gobierno y en un Estado prioritario, que sea la punta de lanza y el ejemplo de la paridad que necesita toda la sociedad.

6. Con el cuidado del medioambiente: entendiendo que, sin cuidar nuestra Tierra, no hay una calidad de vida posible en el futuro. Este es un punto de consenso central, debemos dejar de lado los intereses de corto plazo como hemos sostenido durante tantos años y pensar realmente en el país que vamos a dejar a nuestros hijos e hijas. Será una tarea central del próximo Gobierno cuidar nuestra tierra, nuestro aire y nuestra agua.

7. Con la seguridad y la justicia: defendiendo a nuestra gente de la violencia y el delito, con un Estado activo y una Justicia transparente, sabiendo que no habrá una seguridad sostenible mientras un tercio de los argentinos no tenga condiciones de vida dignas. El nuevo Gobierno se compromete, sin fisuras, con el Estado de Derecho. Combatirá y evitará cualquier intento de manipulación judicial para lograr impunidad, así como se compromete a no promover ningún acto de hostigamiento político al resto de fuerzas políticas. Hay que abrir una nueva etapa política en la Argentina que supere la brecha y la politización de la Justicia y el uso partidario de los recursos del Estado.

8. Con una Argentina más federal: las desigualdades federales condenan a nuestro país a la parálisis y a la frustración. Tenemos que salir de la lógica de la especulación financiera y pensar en grande para todo el país. El nuevo Gobierno deberá escuchar, hablar e incluir a cada uno de sus gobernadores, a cada uno de sus intendentes y todos los representantes de lo ancho y lo largo de nuestro país, sin discriminación de color político.

9. Con la calidad de información, institucional y democrática: El nuevo Gobierno promoverá la transparencia y la libertad de prensa y renuncia, sin ambigüedades, a cualquier tipo de discriminación a medios y grupos de comunicación, así como se compromete a un uso proporcional y transparente de toda la pauta de publicidad oficial.

Asimismo, la coalición que se construya deberá garantizar la absoluta independencia de poderes, y la letra pétrea de la Constitución Nacional.

La construcción de una nueva mayoría debe consolidar valores democráticos y republicanos para los argentinos.

10. Deuda y sostenibilidad financiera: el nuevo Gobierno impulsará la creación en el Parlamento de una comisión bicameral que controlara el destino del endeudamiento tomado en los últimos años y las comisiones pagadas a intermediarios; así como buscará un gran acuerdo nacional para la de la deuda y obligaciones contraídas por el Estado argentino, para cumplir y honrar nuestros compromisos sin que ello suponga más dolor en nuestra Patria.

11. Consejo económico social y productivo: el nuevo Gobierno tiene la obligación de concretar un gran diálogo entre todos los actores económicos de la Argentina: los grandes industriales, los trabajadores en sus gremios, los dueños de PyMEs, los comerciantes, los bancos y más. Nos comprometemos a convocar a este gran diálogo a través de un Consejo económico, social y productivo, que garantice que todos sean escuchados y considerados para delinear las políticas públicas que llevarán a la Argentina de vuelta al camino del trabajo y del desarrollo. Tiene que ser con objetivos medibles y con rendición de cuenta de logros y fracasos.