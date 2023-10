El ministro de Economía, Sergio Massa, invitó hoy a los representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) a "participar de un Gobierno de unidad nacional, no solo en mesas de diálogo, sino activamente como funcionarios tomando decisiones y siendo parte del diseño e implementación de políticas públicas".



Al término de un almuerzo de trabajo en la histórica sede de la UIA en el centro porteño, Massa repasó la agenda industrial de su eventual gobierno a partir del 10 de diciembre, con medidas que "permitan garantizar el aumento de las exportaciones y del trabajo, y sobre todo la participación del salario en el mundo de la distribución del ingreso".



El también candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) aseguró hoy que "el primer gran desafío de la Argentina es el aumento de las exportaciones" porque es lo que revalúa la moneda y recordó las pérdidas económicas sufridas a causa de la sequía este año.



Massa reveló que en el encuentro se charló también sobre "la importancia para la Argentina de mantener y consolidar el bloque del Mercosur; la participación del país en mercados como el sudeste asiático y China".



"En la Argentina entre 2015 y 2019 perdimos más de 30 mil pymes y más de 300 mil empleos", alertó al hacer referencia a la administración del expresidente Mauricio Macri.



"Después del 19 (de noviembre), gane quien gane, siempre voy a trabajar con una mirada constructiva; compito con propuestas, no pienso en tratar de destruir al otro", dijo Massa esta tarde a la prensa tras el encuentro.



Finalmente, sobre el abastecimiento de combustibles, resaltó que "sin que se haya tomado ninguna decisión todavía, de golpe apareció el combustible y los camiones".



"Por más que intenten con alguna maniobra especulativa o de lockout forzar un aumento del 40% o del 20% yo no lo voy a permitir", enfatizó.



Asimismo, afirmó, "si en esa maniobra especulativa pretenden aumentar su volumen de exportaciones por un tipo de cambio diferencial y reducción de impuestos para exportar y perjudican a los argentinos, yo entre cinco empresas petroleras y 45 millones de argentinos, yo elijo estar con los 45 millones de argentinos".



"Somos felices cuando aumentan sus exportaciones, somos agradecidos porque generan divisas para la Argentina, somos conscientes que generaron mucha inversión y mucho trabajo en toda la cadena de Vaca Muerta pero no pueden llevarse puesto el bolsillo de los argentinos", completó el titular del Palacio de Hacienda.