Desde Washington DC, EEUU - El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que la pequeña desaceleración de la inflación que se registró en septiembre y que se conoció hoy “todavía no me conforma ni mucho menos”. El funcionario habló en Washington DC, ciudad a la que llegó el martes para participar de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial.

Esta tarde el Indec dio a conocer que el índice de precios al consumidor creció 6,2% el mes pasado. Se trata de una cifra inferior al 7% de agosto y al 7,4% de julio, que contó con la ayuda de demoras en los aumentos de servicios públicos. La reducción, aseguró Massa, no está cerca de ser suficiente.

“Es el segundo mes consecutivo en el que logramos reducir la inflación pero es un número que todavía no me conforma ni mucho menos. La obsesión nuestra tiene que ser trabajar todos los meses para seguir recorriendo la escalera descendente”, dijo a un grupo de periodistas luego de dar una charla en la sede del Atlantic Council, un think tank basado en la capital estadounidense.

Encuentro con empresarios

Massa analizó el último dato de inflación luego de un almuerzo con invitados del sector privado, empresarios y organismos multilaterales, la inflación también había sido uno de los principales temas por los que fue consultado. Antes, se había reunido además con Reina Irene Mejía, presidenta interina del BID, para firmar un crédito por USD 700 millones anunciado esta semana. En el almuerzo, priorizó la dinámica de precios por sobre otros temas.

“Hoy nuestra responsabilidad está puesta en estabilizar, nuestro desafío más importante es bajar la inflación”, dijo ante el algo menos de medio centenar de asistentes que participaron de su presentación en el think tank.

El almuerzo en el Atlantic Council, una actividad habitual de funcionarios argentinos que vistan la capital de los Estados Unidos, se dio en un aparte de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial.

Massa llegó el martes a esta ciudad para participar de esas jornadas y vuelve esta noche a la Argentina. Una inflación que todavía no muestra una desaceleración significativa respecto del pico de julio fue tema recurrente en todas sus reuniones con funcionarios del Fondo, del Banco Mundial, pares de otros países y empresarios.

“En primer lugar me tocó, o nos tocó a mi y al equipo, asumir en el ministerio con una inflación que proyectada de 7,5% para el mes siguiente. Algunas de las medidas que devolvieron precio a lo que es la cadena de precios en la Argentina por la idea de estabilización política generaron un primer paso descendente y nuestro primer mes fue con una pequeña reducción de la inflación”, argumentó en la conversación en el Atlantic Council..

Tras señalar que esperaba una cierta desaceleración en el dato de septiembre, tal como se confirmó minutos más tarde, intentó eliminar expectativas de una desaceleración rápida del nivel general de precios.

“A mi me gusta ser muy sincero, franco y brutal”, dijo. “La inflación para bajarla requiere de un camino a recorrer por la Argentina. De orden fiscal, de superávit comercial, de cuidado de sus reservas, de una tasa de interés que aumente el interés de los ahorristas argentinos por tener operaciones en pesos. No es que mágicamente alguien puede resolver un problema que además es estructural, que lo estamos viendo en todo el mundo, en Argentina muy agravado”, comentó.

“Lo que nos hemos planteado es un camino de recorrido descendente, paulatino, serio, firme, en el que cada una de las metas en términos macroeconómicos nos permite plantear un resultado que estimamos que puede ser positivo pero que requiere de que tengamos la conducta y la capacidad de sostener el camino que elegimos recorrer para cuidar el bolsillo de los argentinos”, concluyó.

Interés por Vaca Muerta

Si la inflación fue una consulta recurrente entre todos los funcionarios y empresarios que se reunieron con Massa en estos tres días de gira, otra obsesión fue la energía. Tras la invasión de Rusia a Ucrania, la disparada de precios internacionales de los hidrocarburos puso al mundo a buscar nuevos proveedores que ayuden a paliar la crisis. Y Vaca Muerta aparece en la lista como una de las promesas de principio de solución.

“Argentina tiene la capacidad y la posibilidad por recursos no solo de autoabastecerse sino de ser proveedor a nivel global”, dijo Massa ante el auditorio.

“Recién empezó la obra física del Gasoducto Néstor Kirchner que nos lleva al 93% de autoabastecimiento y además nos aumenta la capacidad de producción. Nos permite empezar a mirar a Chile como primer mercado, nos permite empezar a mirar a Brasil”, comentó.

Pero, dados los plazos de inversión necesarios, Massa aclaró que la oferta de energía argentina no va a llegar a tiempo para paliar la crisis que se prevé en Europa durante el invierno -el verano de la Argentina.

En la coyuntura de este invierno no tenemos mucha oportunidad de ayudar a la demanda Europea, aunque nos va a permitir que Europa tenga un menú mas amplio. Pero todavía tenemos que hacer inversiones en infraestructura que son importantes”, comentó.