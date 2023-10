Sergio Massa. Anoche tras el triunfo reiteró que si gana convocará a un gobierno de unidad nacional.

Si la sorpresa en las PASO fue que el candidato libertario, Javier Milei, ocupaba el primer lugar de las preferencias de los argentinos cuando en la previa aparecía como tercero, lejos, en la primera vuelta de las elecciones generales de ayer el que reventó todos los pronósticos fue Sergio Massa. Esta vez el batacazo fue del candidato presidencial del oficialista Unión por la Patria (UxP), que no sólo se metió en el balotaje desde el tercer puesto que sacó en las PASO, sino que ganó el primer round electoral y dejó en shock a Milei, que fantaseó en el último tramo de campaña que "ganaba en primera vuelta". Lo único que siguió la lógica -o los pronósticos de propios y extraños- es la mala performance en las urnas de Juntos por el Cambio (JxC) ya que Patricia Bullrich ni siquiera pudo retener los votos de las PASO. La feroz interna con Horacio Rodríguez Larreta le pasó factura: no pudo retener los votos que sumó Larreta en las primarias y la UCR, el principal socio de la alianza, le dio la espalda. Los votos que perdió Bullrich fueron para Massa, lo que refuerza la idea de un gobierno de unidad que promueve el ministro de Economía junto a hombres del larretismo y de la UCR que en plena campaña coqueteó con esa idea. Así, la principal fuerza de la oposición quedó al borde de la fractura si es que ya no se rompió.

Con más del 92% de las mesas escrutadas, Sergio Massa ganaba anoche con el 36,29 por ciento de los votos en las elecciones nacionales, seguido por el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, que retrocedió al 30,19%. Y en tercer lugar quedó Bullrich con el 23,82%, seguida por Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, con el 7,01% y Myriam Bregman (Frente de Izquierda), con el 2,66%.

Javier Milei. Hizo anoche un guiño a JxC camino al balotaje y derrotar para siempre al kirchnerismo.

La clave del éxito electoral del tigrense, que siempre soñó y se preparó para ser presidente de la Nación, fue el aparato del PJ que se motorizó a full para movilizar a la militancia hacia las urnas. En las provincias del Norte, donde Milei había ganado en las PASO, el peronismo logró torcer ese resultado y le sumó puntos valiosos a Massa. En realidad, Massa logró revertir la derrota de las PASO en la mayoría de las provincias. Tampoco hay que dejar afuera del balance una fórmula que en estos casos parece infalible: el "plan platita" tan cuestionado en la campaña junto a una variada combinación de baja de impuestos como el "Compre sin IVA" y dólares a valores mejorados para distintos rubros, desde el dólar soja, hasta el de las economías regionales, pasando por el dólar para la minería o el petróleo. Billetera mata inflación del 138% anual y dólar por encima de los 1.100 pesos. Fue un combo demasiado pesado para la estructura de Milei, que a medida que fue pasando la campaña se fue retractando de sus principales propuestas o las fue dilatando en el tiempo. Hasta se lo vio deslucido en los debates presidenciales ya que optó por refugiarse en el lugar cómodo que le ofrecía su triunfo en las PASO. Pero no le alcanzó para sumar. Apenas retuvo lo cosechado en las PASO y ahora se abre un gran interrogante: ¿Tiene chances de ganarle a Massa en el balotaje del próximo 19 de noviembre? Paradójicamente, los votos que sumó Bullrich serán clave, como así también, la vocación de cambio de los argentinos y el miedo a la motosierra de Milei.

Sólo si hubiera una sociedad manifiesta entre JxC y Milei para el balotaje podría inclinar la balanza hacia el recambio de Gobierno.

Massa ganó en la provincia de Buenos Aires, en La Rioja, La Pampa, Catamarca, Tucumán, Tierra del Fuego, Río Negro, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos, Misiones y Formosa.

Milei, por su parte, ganó en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, San Luis, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y San Juan. Y Bullrich sólo ganó en la Ciudad de Buenos Aires, corazón del Pro.

En las elecciones legislativas el que más ganó fue Milei. El libertario sumó 8 bancas en el Senado y 35 en Diputados. Unión por la Patria sumó 2 senadores y perdió 11 diputados. Juntos perdió 24 bancas en Diputados y 9 en el Senado.

Votó 77,6 del padrón

El 77,6% de los 35 millones de electores habilitados fue a votar ayer, cifra que representó un aumento de 8% con relación a las PASO del 13 de agosto, pero al mismo tiempo transformó a esta jornada en la segunda con menor convocatoria de votantes en los últimos 40 años.

Bullrich disparó contra Massa

La derrotada candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, lamentó anoche que esa fuerza no haya logrado los "objetivos" en las elecciones y acusó al oficialismo de "populista" y de "haber empobrecido al país". "Venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa. Nuestra causa va más allá de un momento electoral y de un momento de derrota", dijo al asumir apesadumbrada anoche su derrota en el búnker.

Luego acusó al oficialismo de "haber empobrecido al país" con el "populismo" y manifestó: "No soy yo quien va a venir a felicitar (sic) a que vuelva al poder a quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina".