El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó hoy que el sector minero será uno de los "tres grandes jugadores" de la economía argentina en los próximos 10 años junto con la energía y la agroindustria.



El ministro sostuvo además, la necesidad de generar las condiciones y facilidades para que este sector continúe creciendo.



"El sector de la minería es uno de los tres grandes jugadores de la economía argentina en los próximos 10 años junto a la energía, agroindustria, siendo el cuarto pilar la economía del conocimiento. Es necesario generar todas las condiciones y facilidades para que este sector siga creciendo porque nos estamos jugando un pedazo de la Argentina en base al desarrollo de este sector", expresó el ministro esta tarde durante el cierre de Arminera2023, en La Rural.



El encuentro del sector Arminera 2023 se llevó a cabo durante los tres últimos días, con una agenda de actividades, charlas y conferencias enfocadas en temáticas como economía, innovación, género, sustentabilidad y medio ambiente, donde participan más de 200 expositores que representan a las empresas mineras y sus proveedores de productos y servicios.



En este marco, el ministro se refirió a las expectativas del sector, y resaltó que la proyección a nivel global del rubro para 2030 es que Argentina se convierta en el segundo exportador de minerales específicamente de cobre y litio, "aspiramos a que ese volumen que algunos estiman en 32.000 millones de exportaciones lo aceleremos", precisó.



Asimismo, minutos después de visitar Arminera, al participar en el Salón Moto 2023, también en La Rural, Massa expresó que la minería será fundamental para la Argentina, para diversificar el esquema productivo y que para que "una sequía no voltee a una economía, y para que no tengamos que enfrentar las dificultades que tenemos hoy".



Durante la visita acompañaron al ministro, la secretaria de Energía Flavia Royon; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Ignacio De Mendiguren.



"La falta de dólares que nos generó la sequía tiene un impacto de 7 años de exportaciones mineras al día de hoy, y retomo las palabras del FMI que describen a la Argentina como un activo público mundial: lo que el mundo tiene en crisis nosotros lo tenemos en abundancia, además, las premisas que a pesar de la crisis no pueden fallar es mantener el nivel de actividad y de ocupación", dijo De Mendiguren al hablar durante la visita a Arminera.



Por último, Massa se refirió al costo y demanda del oro en la actualidad y dijo que el problema más importante a resolver es "construir un proceso de refinado para exportar oro", concluyó De Mendiguren.