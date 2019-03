Cristina Kirchner, Marcelo Tinelli, Roberto Lavagna, las críticas de la oposición, la dificultades económicas y la relación con su padre. El presidente Mauricio Macri abordó todos estos temas en una entrevista con Luis Majul en el primer programa del año de La Cornisa.

"Percibo el enojo de los argentinos", reconoció el Jefe de Estado. A su vez, y a pesar de las críticas, admitió estar "muy tranquilo" con la gestión que viene realizando Cambiemos: "No cometí ningún delito, me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno", afirmó. "No tengo miedo de ir preso", aseguró.

En otro pasaje del reportaje, se refirió a la relación de su padre, Franco Macri, con el kirchnerismo: "Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar".

El propio Luis Majul, a través de su cuenta de Twitter, adelantó algunas frases del Presidente y sus impresiones sobre la entrevista.

Ante la consulta sobre el viaje a Cuba de Cristina Kirchner, Macri reconoció que no vio el video en donde la ex presidenta explica los problemas de salud de su hija Florencia. Sin embargo, fue categórico al señalar que la ex Jefa de Estado "no cuidó a sus hijos y los involucró en las cosas que hizo". "Me parece que no está bien, es una persona que niega la realidad", agregó.

Por otro lado, fue consultado por las posibilidades electorales del ex ministro de Economía Roberto Lavagna y del empresario de la televisión Marcelo Tinelli. Con relación al economista, le pidió "más humildad, porque estuvo en todos los Gobiernos anteriores y debería hacer una autocrítica".

Sobre el actual vicepresidente de San Lorenzo, recordó que "estuvo interesado en participar (en política) en Cambiemos", y aseguró que no se enojó con las críticas del conductor de televisión que, la semana pasada y en una larga entrevista radial, se definió como peronista y afirmó: "(Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner) son dos caras de la misma moneda. Los dos tienen picado el boleto".