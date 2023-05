El presidente del PJ bonaerense y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, reapareció en la escena pública en medio de la cruzada que el peronismo mantiene con la Corte Suprema; pero en su “regreso” durante el congreso del Partido Justicialista bonaerense, apenas habló del tema: cuestionó al presidente del máximo tribunal, Horacio Rossatti, y la decisión de suspender las elecciones que este domingo se iban a celebrar en Tucumán y San Juan. Sí quedó en claro que el titular del PJ bonaerense acumula poder interno en vistas a lo que será la definición electoral del Frente de Todos, cuya fecha límite es el 24 de junio cuando cierren las listas.

Al igual que la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado nacional no da en público señales contundentes de nombres o estrategias en el plano electoral que el Frente de Todos debe tomar. Una muestra de eso, fue este sábado durante el congreso partidario que el justicialismo bonaerense celebró en el Polideportivo Presidente Perón, en González Catán, municipio de La Matanza. Con un eventual presidenciable sobre el escenario, como el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, Kirchner no dio lugar a especulaciones.

De los presentes, solo mencionó durante su discurso al dirigente peronista, Carlos Kunkel; a los intendentes de Ituzaingó, Alberto Descalzo y de Berazategui, Juan José Mussi; además de las intendentas de Moreno, Mariel Fernández y Quilmes, Mayra Mendoza. “Compañeras que se abren paso a fuerza de voluntad, inteligencia y trabajo”, destacó.

Por el momento, tampoco hay señales hacia el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ausente en el congreso de este sábado. Mientras el mandatario provincial trabaja en sumar consensos de distintos sectores para ir por su reelección, el presidente del PJ bonaerense se mantiene en silencio al respecto. Es que lo que plantea Kirchner, al igual que lo hizo su madre durante la charla que brindó en el Teatro Argentino de La Plata, es que antes que nombres o estrategias hay que acordar un plan de gobierno a llevar adelante “a partir del 10 de diciembre del 2023″, en caso de que el peronismo gane las elecciones.

Kirchner se rodea de intendentes del conurbano -los que le dieron el aval para que sea presidente del PJ- y de su estructura de La Cámpora. Desafía a la cúpula sindical, como lo hizo este sábado cuando planteó que tienen que “representar a la gente, no ver quién la tiene más larga entre el uno y el otro” y pidió “una suma fija ahora, paritaria después, y si podemos, doble aguinaldo para los compañeros y las compañeras que todos los días trabajan en las fábricas, en las escuelas, y en los comercios”.

Aunque el titular del PJ bonaerense deslice que la estrategia electoral se ve luego, hay un trabajo subterráneo -y no tanto- que viene gestándose en la previa al cierre de listas. Un acercamiento táctico con el Frente Renovador de Sergio Massa y la ponderación de ese espacio como socio mayoritario en detrimento del sector peronista que podrían representar algunos funcionarios cercanos al presidente Alberto Fernández.

Este sábado y al igual que ocurrió durante la “clase magistral” de Cristina Kirchner en La Plata, Massa envió una comitiva de representantes. Sin participación orgánica en el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, llegaron hasta González Catán, los diputados provinciales Rubén Eslaiman, Nicolás Russo, Ayelén Rasquetti, Carlos Puglielli; además del diputado nacional Carlos Selva y su par Mónica Litza, quien ya tenido presencia en el panel que acompañó a Cristina Krichner sobre el escenario de la Sala Ginastera en la capital bonaerense.

Hoy dos puntos que se conectan entre el kirchnerismo y el massismo y forman una línea que empieza a visibilizarse. Pese a que lo que importa es el plan de gobierno, en ambos espacios se viene planteando que una Primaria no sería lo más beneficioso. Massa lo planteó tres veces esta semana; el kirchnerismo otras tantas a través de uno de sus voceros en lo que fue el fuego cruzado contra el albertismo tiempo atrás: el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque.

Al momento del congreso del PJ, Massa comunicaba una reunión con su equipo de trabajo para avanzar en medidas para paliar la inflación que en el mes de abril fue de 8,4% y acumuló un 108,8% en los últimos doce meses.

“Lo que hay que entender definitivamente es que tenemos que construir una opción superadora para este 2023″, dijo Kirchner sobre el escenario. También contestó el planteo que durante el congreso había hecho el congresal por el PJ La Plata, Gastón Harispe. “Para nosotros si la compañera Cristina Fernández de Kirchner no es candidata, tenemos que abrir unas PASO que resuelvan democráticamente la elección de candidatos del peronismo para la Nación y para la Provincia de Buenos Aires”, dijo Harispe que fue el único orador con un discurso un tanto disonante.

“Es un instrumento -la PASO-, es como la guitarra, depende quién la agarre suena bien o suena mal. Entonces creo que para no depender tanto de las virtudes del guitarrista, lo mejor es tener una buena partitura y la partitura debe ser un buen programa de gobierno que sea por PASO o por síntesis, se cumpla a partir del 10 de diciembre de 2023″, contestó Kirchner luego ya con el polideportivo cubierto de la militancia que ingresó al polideportivo una vez finalizado el congreso.

El tema empieza a incomodar. Hay sectores que empujan las Primarias en todas las categorías. Una de ellas es la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. El presidenciable que también empuja esta idea es, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, que cuenta con el auspicio del presidente Alberto Fernández; a quien el kirchnerismo acusa de llevar al espacio a esta situación de indefinición.

Por su parte, Máximo Kirchner acumula poder político desde la provincia de Buenos Aires en un esquema que hoy integran los intendentes del PJ, La Cámpora/el cristinismo y el Frente Renovador. Los lugares se definirán luego. “A mí no me interesa ser candidato a nada. Lo único que me interesa, realmente, es que el peronismo de la provincia de Buenos Aires, gobierne la provincia de Buenos Aires, ayude a que el peronismo gobierne el país y ahí me van a tener. No hace falta ser candidato a algo para, realmente, poder transformar la realidad”, dijo este sábado, mientras la militancia le cantaba “Cristina presidenta...”. Al igual que su madre días atrás, optó por no devolver la gentileza y guardar esa carta.