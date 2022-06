El diputado nacional Máximo Kirchner consideró hoy que "muchos de los que no muestran sus voces son los mismos que no aparecieron durante el macrismo", al exponer en un encuentro de intelectuales, docentes, trabajadores de los medios y la cultura en la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui) en homenaje al sociólogo Horacio González.



"Algunas personas que nada les costó y que así como no muestran sus voces en los off, tampoco las mostraron durante el macrismo, nos terminaron haciendo mucho daño por particularidades personales", señaló Kirchner al exponer en este encuentro según un video difundido en las redes sociales. Y, en ese sentido, el legislador agregó: "Cuando tomé la decisión de dejar la conducción del bloque, nadie se enteró, hasta que se enteraron las personas que se tenía que enterar. Nada. No hubo un solo off, ni un solo trascendido".



El diputado nacional recordó "la cantidad de compañeros perseguidos, encarcelados, que se la bancaron y que fueron al frente" durante el gobierno de Cambiemos y consideró que "nuestra gente merece más respeto de esos que van a hablar en off". Convocado como "Plenario del Pensamiento Nacional y Popular", el foro se propuso recuperar la tradición de encontrarse periódicamente para reflexionar y discutir sobre el presente del movimiento nacional, popular y progresista, como también de las amenazas que enfrenta, en una actividad que además tendrá la impronta de un homenaje al extitular de la Biblioteca Nacional y artífice del colectivo Carta Abierta.



"En este tiempo de crisis e incertidumbre, donde nos encontramos en una discusión abierta sobre los caminos de nuestro proyecto político, buscamos el rumbo de quienes nos interpelaron con un pensamiento crítico y creativo", señaló el comunicado de la convocatoria.



El plenario se realizó en la sede Bernal de la Universidad de Quilmes y los asistentes debatieron sobre "de qué manera profundizar el camino de la redistribución y la construcción de soberanía" o cómo enfrentar "la maquinaria de guerra mediática" y la acción de un "poder judicial que condiciona a la política", indicaron los organizadores de la convocatoria. Una de las participantes, la socióloga María Pía López, coautora de varios libros con González, de quien fue amiga y colaboradora cercana, adelantó a Télam que con el encuentro en Quilmes se propuso "volver a juntarse para discutir el carácter dramático de la situación" pero "no para fijar una posición fácil al estilo de 'estamos en este costado del frente o en este otro', sino más bien para generar un estado de deliberación colectiva".



En el diagnóstico de López, al "horizonte incierto y muy angustiante en términos mundiales" se le agrega "la dimensión compleja de la política argentina, con un gobierno que surgió como la expresión de distintos sectores que se habían opuesto al gobierno neoliberal (de Mauricio Macri) y que hoy está mucho más poroso, más frágil o más débil en cumplir ese pacto con el que se llegó en 2019".