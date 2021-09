Después que el Gobierno nacional atravesara la semana política más crítica tras la derrota en las PASO, Máximo Kirchner rompió el silencio ayer e intentó desdramatizar la crisis en la cúpula del poder, envió un mensaje de unidad de adentro hacia afuera y buscó relanzar la gestión de Alberto Fernández.

El presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados afirmó que hay que pensar más allá de las elecciones del 14 de noviembre, que Argentina saldrá adelante con construcción política y gestión, advirtió que los nombres que entran o salen los decide el Presidente y que todos son responsables por la crisis que dejó herido al Gobierno.

Mientras Alberto Fernández permanecía en La Rioja hasta hoy, Máximo, el hijo de Néstor y Cristina Kirchner, tomó la centralidad del poder en la previa de la asunción de los nuevos ministros que le imprimirán al segundo tiempo de Alberto Fernández una fuerte impronta K.

En ese sentido, el diputado nacional destacó la necesidad de "estar al pie de esta batalla, que es sacar a la Argentina adelante; y ayudar en todo lo que se tenga que ayudar", al referirse al debate en el FdT tras las PASO y la reciente renovación del Gabinete.

En una entrevista con Radio Del Plata, Máximo consideró que el espacio que integra debe "interpelar las demandas sociales y diseñar un país que contenga a todos y todas".

"Vamos a salir adelante peldaño por peldaño, no es que un día nos levantamos y ocurre un milagro. Es peldaño por peldaño, se sale con construcción política y sobre todo con gestión. La gestión del Estado es fundamental. Tenemos que desdramatizar y no llevarle más problemas a nuestra gente", afirmó el diputado.

Kirchner analizó los resultados electorales de las PASO de una semana atrás, pidió "desdramatizar" la situación tras el debate interno del Frente de Todos y concentrar las energías en la tarea de "traducir políticamente las demandas de la ciudadanía".

"Hay que ponerse a trabajar, ahora viene una etapa nueva donde hay que interpretar lo que la sociedad desea, y lo que quiere la gente es vivir mejor. El sector que no fue a votar está esperando que entendamos la demanda, que los representemos, que no los invisibilicemos", advirtió.

Sobre los acontecimientos de la última semana, afirmó: "Nadie se excluye de las responsabilidades del ahora. Todos y todas somos responsables y tenemos que sacar esto adelante. Me parece que se generó un sainete en algún lugar, tratando de sacar un pequeño rédito coyuntural, que obviamente no iba a suceder, y se puso al Gobierno en un lugar que realmente a mí me llamó la atención. Ahora eso ha concluido, ha pasado".

Después consideró que "las medidas que se tomen no deben ser en función del resultado electoral" y, en ese sentido, aseguró que "lo central no es noviembre (por las elecciones generales del 14 de ese mes), sino mejorar la calidad de vida de la gente". "Hay que politizar las demandas para convertirlas en leyes en el Congreso", propuso.

Al ser consultado sobre las incorporaciones y las designaciones que se anunciaron el viernes por la noche, el legislador remarcó que "el tema de los nombres y de qué cambios son suficientes o no lo decide Alberto", y recordó que lo mismo ocurrió con el Gabinete del inicio del mandato.

Por último, en relación al proyecto de presupuesto 2022, Máximo se limitó a decir que esa iniciativa "se discutirá en el Congreso".

La institucionalidad y los votos de CFK

En otro orden, el legislador y jefe del bloque del Frente de Todos cuestionó la interpretación de que el debate interno del FdT ponía en riesgo la institucionalidad, consideró que esos planteos eran "argumentos muy lábiles" y contó que durante la semana se dedicó a conversar con diferentes sectores de la coalición para "que comprendieran que nada de lo que trascendía mediáticamente" era como se informaba. Además, Kirchner dijo desconocer "de dónde salían" esas afirmaciones y reprochó que hayan apuntado sobre todo contra la vicepresidenta de la Nación. "Cristina en el 2007 sacó 46 por ciento de los votos y Alberto logró sintetizar el 48, no teniendo ni el gobierno de la provincia de Buenos Aires ni el de la Ciudad de Buenos Aires, en el 2019. Dos puntos porcentuales. Son números, cada uno los puede interpretar como quiere", manifestó.

Reunión de la CGT

El Comité Central Confederal de la CGT, instancia previa al congreso de renovación de autoridades de noviembre, deliberará este miércoles para analizar temas políticos y gremiales, como también cuestiones estatutarias y de encuadramiento, en un contexto signado por el resultado de las PASO.