El 1 de septiembre pasado, horas antes del atentado que sufriera la Vicepresidenta en su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, Máximo Kirchner subió al ring a Cristina en la pelea electoral 2023 argumentando: 'Siempre quiero que me gobiernen los mejores'. Eso se interpretó como la primera señal de una candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en la próxima contienda electoral. Por la noche llegaría el atentado y nada volvería a ser igual. De todos modos, la pasión que genera la expresidenta entre sus seguidores hizo que el ataque fallido de Fernando Sabag Montiel retroalimentara la candidatura presidencial de CFK y dio rienda suelta al kirchnerismo duro para soñar con Cristina 2023. Y el 17 de octubre, en el acto central del Día de la Lealtad en Plaza de Mayo, con el propio Máximo a la cabeza, el mundo K alumbró esa idea ya sin medias tintas. Pero al parecer algo cambió. Ayer, en una extensa entrevista con El Destape Radio, Máximo Kirchner volvió sobre sus pasos y aseguró que 'no cree que Cristina vaya a ser candidata presidencial en las elecciones de 2023' y afirmó que, para él, el postulante opositor a la presidencia será Horacio Rodríguez Larreta. Y dejó un dato a modo de deseo y acaso de mandato: Que ve raro que un Presidente participe de una PASO lo que se interpretó como una bajada de pulgar a la eventual participación de Alberto Fernández en una interna del Frente de Todos en busca de su reelección.

Al ser consultado sobre los candidatos del Frente de Todos, Máximo afirmó: 'Alberto ha dicho que sí, Massa ha dicho que no por lo que leído y creo que Cristina no va a ser'. 'Yo creo que (Cristina) ha hecho un gran esfuerzo, el desgaste es muy grande en una Presidencia', apuntó, aunque señaló que 'le lleva unos cuantos cuerpos de distancia' al resto de los potenciales postulantes del espacio. Respecto de si el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, podría encarnar esa postulación indicó que 'es muy capaz, un buen militante, camina, anda, tiene una edad interesantísima para ser Presidente', y agregó que también hay gobernadores 'muy capaces'.

Sobre la oposición, indicó que cree que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta es 'quien tiene posibilidades reales electorales' y añadió: 'Hay que ver si le dan ganas de independizarse un poco, si pierde el miedo con (Mauricio) Macri'.

MENSAJE PARA ALBERTO

En otro orden, aseguró que los candidatos del FdT rumbo a la elección presidencial de 2023 se dirimirán en unas PASO o en internas partidarias, al afirmar que 'creemos en la participación y en la construcción de mayorías'. 'Si quieren que haya elecciones habrá PASO o no PASO, internas en el peronismo, siempre creemos en la participación y en la construcción de mayorías', dijo Máximo Kirchner, y sostuvo que, más allá de la forma de elegir candidatos, es necesario acortar el tiempo entre las primarias y las generales.'Si no, pasa lo que pasó en el 2019, cuando el daño que hizo (el entonces presidente) Macri entre las PASO y la general fue terrible, y la Argentina perdió 20.000 millones de dólares', explicó. Asimismo, dijo que hay que analizar el rol del oficialismo a nivel nacional durante una PASO y, en este sentido, recordó que 'Macri fue a una PASO en 2015, no en 2019'. 'Para un oficialismo que su Presidente vaya a las PASO con otros candidatos es extraño', indicó sobre la posibilidad de que Alberto Fernández compita en esos comicios. También señaló que es necesario aprender de las experiencias y señaló que 'el peronismo pierde casi 40 diputados nacionales en el 2015, que se van y permiten en un punto el desarrollo de algún tipo de política' contra los intereses de los trabajadores.

Lo que dijo de la inflación y Massa

En materia económica, y en particular sobre la inflación, Máximo Kirchner dijo que es necesario 'hablar bien con los dueños de las empresas para que comprendan que el pueblo argentino hizo un gran esfuerzo', y dijo que el ministro de Economía, Sergio Massa, 'está administrando consecuencias; esta es la realidad'. 'Obviamente tiene un conocimiento superior a (Martín) Guzmán sobre el Estado, y muchas veces tenemos miradas diferentes sobre un tema, pero esto es natural, y eso es el Frente de Todos', argumentó el diputado oficialista.

Finalmente, al responder sobre el atentado contra la vicepresidenta indicó que se venía gestando un clima 'con mucha violencia' y recordó que, 'luego de la marcha del 24 de marzo, llenaron la Ciudad con carteles donde la acusaban a Cristina de asesina'.

Más palos a la CGT

En otro orden, Máximo se preguntó 'por qué la CGT dice que no tiene diputados, cuando hoy debe haber entre nueve y diez diputados de origen sindical, que incluso se portaron muy bien y votaron contra el Fondo', en alusión al acuerdo con el organismo de crédito aprobado en el Congreso.

Cristina fue sobreseida en otra causa

Después del tormentoso alegato final en la causa judicial denominada Vialidad donde los fiscales pidieron 12 años de prisión efectiva, una buena noticia de Comodoro Py le llegó ayer a Cristina Kirchner.

La Vicepresidenta fue sobreseída en una parte de la investigación de la causa vinculada al caso Cuadernos, en relación a supuestos pagos ilegales por parte de dos empresarios que para la Justicia no resultaron probados.

La decisión fue del juez federal de primera instancia Julián Ercolini, quien sobreseyó a la expresidenta por entender que 'a lo largo de la presente investigación no pudieron incorporarse elementos que permitan establecer la existencia de dichos pagos y/o la persona/s que lo habría/n realizado', según la resolución.

Se trata de presuntos pagos por parte de dos empresarios vinculados a la obra pública, Enrique Pescarmona y Franciso Valenti, surgidos de las anotaciones en los cuadernos del exchofer e imputado colaborador en el caso Oscar Centeno.

La decisión se tomó en un tramo de la causa aún bajo investigación en el juzgado federal 11, cuyo titular era el fallecido juez Claudio Bonadio.

'Llegado el momento de resolver respecto de estos sucesos, adelanto que habré de adoptar un temperamento desincriminatorio de las personas imputadas, siendo que el fiscal interviniente no ha requerido su elevación a juicio ni propuesto medidas', explicó el juez.

En esta parte de la pesquisa quedó sobreseído también el exministro de Planificación Julio De Vido, quien al igual que la Vicepresidenta y más de un centenar de imputados ya fueron enviados a juicio oral en la causa central del caso 'Cuadernos'.